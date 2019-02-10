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Filistin Sınır Kapıları ve Hudutları Heyeti'nden Hamas'a suçlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 14:28 | Son Güncelleme

Ramallah yönetimine bağlı Filistin Sınır Kapıları ve Hudutları Heyeti, çalışanlarının Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'ndaki görevlerinin başına geçmelerinin Hamas yönetimine bağlı emniyet mensuplarınca engellendiğini iddia etti - Gazze'deki emniyet teşkilatı kaynakları, sınır kapısı personelinden bazılarının kimlik kartlarının yanında bulunmaması nedeniyle gecikme yaşandığını kaydetti

İşgal altındaki Batı Şeria'daki Filistin yönetimine bağlı Filistin Sınır Kapıları ve Hudutları Heyeti, personelinin Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'ndaki görevlerinin başına geçmelerinin Gazze Şeridi'ndeki emniyet mensuplarınca engellendiğini öne sürdü.

Ramallah yönetimine bağlı Filistin Sınır Kapıları ve Hudutları Heyeti Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nde Hamas Hareketi'ne bağlı güvenlik güçlerinin, Heyet bünyesindeki görevlileri taşıyan otobüsün Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'na girmesini engellediği ifade edildi.

Engelleme için bir sebep gösterilmediği kaydedilen açıklamada, Gazze'nin tek ticari sınır kapısı olan Kerm Ebu Salim'de işlemlerin 2 saatliğine durduğu ve görevlilerin ulaşmasının ardından tekrar başlatıldığı belirtildi.

AA muhabirine açıklama yapan Gazze'deki emniyet yetkilileri ise Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı görevlilerini taşıyan otobüsün durdurularak rutin kimlik kartı kontrollerinin yapıldığını bildirdi.

Yetkililer, görevlilerden bazılarının kimlik kartlarının yanlarında olmadığı için kimlik tespitinin zaman aldığını ve bu nedenle görev yerlerine gecikmeli ulaştıklarını ifade etti.

Filistin yönetimi 7 Ocak'ta Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki Refah Sınır Kapısı'ndan, Hamas'ın, personelin görevini yapmasını engellediği ve kötü muamele ettiği gerekçesiyle çekilmişti.

Gazze Şeridi'ne açılan 7 sınır kapısından Mısır'ın denetimi altındaki Refah hariç 6'sı İsrail'in kontrolünde bulunuyor.

İsrail, kontrol ettiği kapılardan 4'ünü yıllardır kapalı tutarken, çeşitli kısıtlamalarla ticari ürünlerin geçişi için Kerm Ebu Salim ve yolcu geçişi için Beyt Hanun Sınır Kapısı'nın çalışmasına izin veriyor.

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