Filistin Sınır Kapıları ve Hudutları Heyeti'nden Hamas'a suçlama

İşgal altındaki Batı Şeria'daki Filistin yönetimine bağlı Filistin Sınır Kapıları ve Hudutları Heyeti, personelinin Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'ndaki görevlerinin başına geçmelerinin Gazze Şeridi'ndeki emniyet mensuplarınca engellendiğini öne sürdü.

Ramallah yönetimine bağlı Filistin Sınır Kapıları ve Hudutları Heyeti Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nde Hamas Hareketi'ne bağlı güvenlik güçlerinin, Heyet bünyesindeki görevlileri taşıyan otobüsün Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'na girmesini engellediği ifade edildi.

Engelleme için bir sebep gösterilmediği kaydedilen açıklamada, Gazze'nin tek ticari sınır kapısı olan Kerm Ebu Salim'de işlemlerin 2 saatliğine durduğu ve görevlilerin ulaşmasının ardından tekrar başlatıldığı belirtildi.

AA muhabirine açıklama yapan Gazze'deki emniyet yetkilileri ise Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı görevlilerini taşıyan otobüsün durdurularak rutin kimlik kartı kontrollerinin yapıldığını bildirdi.

Yetkililer, görevlilerden bazılarının kimlik kartlarının yanlarında olmadığı için kimlik tespitinin zaman aldığını ve bu nedenle görev yerlerine gecikmeli ulaştıklarını ifade etti.