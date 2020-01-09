Filistin, Sırbistan ile ilişkilerini geliştirmek istiyor

BELGRAD (AA) - Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Sırbistan'ın ilkelerine bağlı sadık bir dost olduğunu kanıtladığını belirterek, "Amacımız iyi ilişkileri daha da geliştirmenin yollarını bulmak ve aramızdaki bağı güçlendirmek." dedi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a resmi ziyaret gerçekleştiren Maliki, Sırp mevkidaşı İvica Dacic ile bir araya geldi.

Maliki, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Sırbistan ile Filistin'in iki ülke halklarının daha iyi iş birliği için ortaklaşa çalışması gerektiğini belirterek, bu kapsamda haziran ayında Filistin-Sırbistan İş Forumu düzenlemeyi de planladıklarını ifade etti.

Sırbistan'ın ilkelerine bağlı sadık bir dost olduğunu kanıtladığını vurgulayan Maliki, "Amacımız iyi ilişkileri daha da geliştirmenin yollarını bulmak ve aramızdaki bağı güçlendirmek." ifadelerini kullandı.

Maliki, iki ülke arasındaki bağın güçlenmesinin, Filistin-Sırbistan dostluğuna da olumlu yansıyacağını belirterek, ziyareti kapsamında güvenlik alanında tecrübe ve bilgi paylaşımını, ayrıca terörizmle mücadeleyi öngören bir anlaşma da imzaladıklarını kaydetti.