"Filistin Soruşturmasına Son Gelişmeleri de Ekleyebiliriz"

Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) Başsavcısı Fatou Bensouda, İsrail ile Filistinliler arasında yaşanan çatışmalarla ilgili savaş suçu iddialarının, mahkeme bünyesinde daha önce devreye sokulan soruşturmaya dahil edilebileceğini söyledi.

Reuters haber ajansına konuşan Bensouda, İsrail karşı çıksa bile soruşturmanın süreceğini belirtti.

Mahkemeyi Yahudi karşıtlığıyla suçlayan İsrail yönetimi ICC’nin kuruluş anlaşmasına dahil olan imzacı ülkeler arasında da yer almıyor.

İsrail ile Filistinliler arasında bu hafta başında, 2014 yılından bu yana en şiddetli çatışmalar patlak verdi. İsrail'in hava saldırılarına karşılık olarak Hamas’ın kontrolundaki Gazze’den de İsrail’in içlerine 1.600’den fazla roket fırlatıldı. Olaylarda en az 83 Filistinli yaşamını yitirirken, İsrail’de de 7 can kaybı olduğu belirtiliyor.

“Yaşananları ciddiyetle takip ediyoruz” diyen Bensouda, “Hatırlatırım ki, bir soruşturma başlatıldı ve son yaşananlar da buna dahil olabilir” şeklinde konuştu.

ICC, İsrail ile Filistinliler arasında uzun süredir devam eden uzlaşmazlık nedeniyle yaşanan çatışmalarla ilgili öne sürülen savaş suçları iddialarının soruşturulması için bu yıl Mart ayında bir karar aldı. Soruşturma, mahkemenin yaklaşık 5 yıl süren ön çalışmalarının ardından başlatıldı.