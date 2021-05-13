"Filistin Soruşturmasına Son Gelişmeleri de Ekleyebiliriz"

Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) Başsavcısı Fatou Bensouda, İsrail ile Filistinliler arasında yaşanan çatışmalarla ilgili savaş suçu iddialarının, mahkeme bünyesinde daha önce devreye sokulan soruşturmaya dahil edilebileceğini söyledi.
Reuters haber ajansına konuşan Bensouda, İsrail karşı çıksa bile soruşturmanın süreceğini belirtti.
Mahkemeyi Yahudi karşıtlığıyla suçlayan İsrail yönetimi ICC’nin kuruluş anlaşmasına dahil olan imzacı ülkeler arasında da yer almıyor.
İsrail ile Filistinliler arasında bu hafta başında, 2014 yılından bu yana en şiddetli çatışmalar patlak verdi. İsrail'in hava saldırılarına karşılık olarak Hamas’ın kontrolundaki Gazze’den de İsrail’in içlerine 1.600’den fazla roket fırlatıldı. Olaylarda en az 83 Filistinli yaşamını yitirirken, İsrail’de de 7 can kaybı olduğu belirtiliyor.
“Yaşananları ciddiyetle takip ediyoruz” diyen Bensouda, “Hatırlatırım ki, bir soruşturma başlatıldı ve son yaşananlar da buna dahil olabilir” şeklinde konuştu.
ICC, İsrail ile Filistinliler arasında uzun süredir devam eden uzlaşmazlık nedeniyle yaşanan çatışmalarla ilgili öne sürülen savaş suçları iddialarının soruşturulması için bu yıl Mart ayında bir karar aldı. Soruşturma, mahkemenin yaklaşık 5 yıl süren ön çalışmalarının ardından başlatıldı.
Mahkemenin soruşturmayı başlatmayla ilgili kararında, hem İsrail ordusu hem de Hamas dahil Filistinli silahlı grupların Gazze ve Batı Şeria’da savaş suçları işlediklerine işaret eden iddialar olduğu belirtildi.
Buna bağlı olarak yürütülen ICC soruşturmasında İsrail ordusunun 2014 yılında Gazze’de kasıtlı olarak sivilleri öldürdüğü ve orantısız güç kullandığı iddiaları soruşturuluyor.
Gazze’de yönetimi elinde tutan Hamas ile diğer Filistinli silahlı grupların İsrail’e yönelik roket saldırılarında kasıtlı olarak sivilleri hedef aldığı iddiaları da soruşturmada ele alınan konular arasında. ICC ayrıca Filistin güvenlik güçlerinin bazı Filistinliler’i öldürdüğü ya da işkenceye maruz bıraktığı iddialarını da inceliyor.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun soruşturmada İsrail’in hedef alındığı yönündeki iddialarının “üzücü” olduğunu söyleyen Bensouda ayrıca İsrail yetkililerinin söylemlerinin aksine soruşturmanın siyasi olmadığının, hukuk çerçevesinde yürütüldüğünün altını çizdi.
ICC’nin soruşturma altına aldığı, 2014 yılında İsrail’in Gazze’ye yönelik 7 hafta süren saldırıları sonucunda 2 bin 100’den fazla Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail’e karşılık olarak Gazze’den İsrail’e düzenlenen saldırılarda da 73 İsrailli hayatını kaybetti.