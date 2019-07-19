Filistin Su İdaresine su ve atıksu yönetimi eğitimi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Türkiye Su Enstitüsü (SUEN) iş birliğinde Filistin Su İdaresinden gelen yönetici heyete Türkiye Su Enstitüsünde içmesuyu ve atıksular ile ilgili stratejik ve yönetimsel konularda eğitim verildi.

Program kapsamında gerçekleştirilen sunumlar, su sektörünün kurumsal çerçevesi/yapılanması, stratejik ve master planlama, entegre su kaynakları yönetimi, su kalitesi yönetimi, suyun fiyatlandırılması gibi muhtelif konuları kapsadı. Filistinli heyet, program çerçevesinde ayrıca İSKİ’ye bağlı ileri teknoloji içmesuyu ve atıksu arıtma tesislerini de ziyaret etme imkânı buldu. Programın son gününde Filistin Su İdaresinin yaşadığı kurumsal ve yönetimsel sorunlara dair bir sunum gerçekleştirildi ve bu sorunların çözümüne ve ülkemizin muhtemel katkılarına dair özel bir oturum düzenlendi. Programı başarıyla tamamlayan tüm katılımcılara başarı sertifikaları takdim edildi.



