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Filistin Toprak Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 17:48 | Son Güncelleme

İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan bir grup, İsrail'i protesto etti

İSTANBUL (AA) - İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan bir grup, İsrail işgaline karşı direnişin sembolü Filistin Toprak Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Emperyalizme ve Siyonizme Karşı Filistin Dostları üyesi bir grup, Levent'teki başkonsolosluk binası önünde toplandı.

Grup adına konuşan Naz Şakar, Filistin Toprak Günü'nün Filistin halkıyla dayanışmanın sembolü haline gelen bir gün olduğunu söyledi.

Filistin halkının her 30 Mart'ta topraklarına sahip çıktığını ve siyonist oluşuma karşı mücadeleyi yükselttiğini anlatan Şakar, "Bugün burada, siyonist İsrail Konsolosluğu önünde 1976'da işgale karşı direnen ve işgal güçleri tarafından katledilen 6 yiğit Filistinli genci ve 30 Mart 2018'den beri her cuma günü Gazze sınırında düzenlenen eylemlerde geri dönüş hakkını savunurken Filistin toprağına sahip çıkarken siyonistlerce katledilen 200'e yakın Filistinliyi saygıyla anıyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'nin Golan Tepeleri'ndeki İsrail işgalini resmen tanıyan bir karara imza attığını hatırlatan Şakar, burası İsrail'in elinde bulunduğu müddetçe, bölge halkları için daha büyük bir güvenlik tehdidi olmaya devam edeceğini belirtti.

Bu kararın uluslararası hukuka aykırı olduğunu ifade eden Şakar, "Golan Tepeleri'nde İsrail'in varlığı hem gayrimeşrudur hem de bölge halklarının zararınadır. ABD emperyalizminin tanıyacağı egemenliğin, bölge halkları nezdinde hükmü olmayacaktır." diye konuştu.

İsrail'in bu karardan cesaret aldığını ve Filistinlilere yönelik saldırganlığını arttırdığını söyleyen Şakar, İsrail ile diplomatik, ekonomik ve askeri ilişkilerin kesilmesini istedi.

Grup açıklamanın ardından dağıldı.

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30 Mart Filistin Toprak Günü

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