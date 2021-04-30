Filistin topraklarında yapılacak seçimler ertelendi

AB karardan "derin hayal kırıklığı" duyduğunu bildirdi.Filistin Seçim Komisyonu bugün yaptığı açıklamada, Filistin topraklarında 22 Mayıs'ta yapılması planlanan parlamento seçim sürecinin askıya alındığını duyurdu. Seçim Komisyonu'nun açıklaması öncesinde de Filistin Özerk Yönetim Başkanı Mahmud Abbas seçimleri erteleme kararı aldıklarını bildirdi. Abbas, Filistin Kurtuluş Örgütü liderleriyle toplantının ardından Cuma sabaha karşı yaptığı açıklamada, İsrail'in Doğu Kudüs'teki seçmenlerin oy kullanmasını garanti edememesi nedeniyle seçimlerin yapılamayacağını söyledi. Abbas, Doğu Kudüs'teki Filistinli seçmenlere İsrail'in demokratik haklarını gerçekleştirme hakkı tanıdığı zaman seçimlerin yapılabileceğini belirtti. Abbas, yeni bir seçim takvimi açıklamadı. Hamas karara tepkili Hamas, Filistin Özerk Yönetimi'nin seçimleri ertelemesi kararına tepki gösterdi. Kararı yapılan anlaşmaya "darbe" olarak nitelendiren Hamas, Filistin Özerk Yönetimi Başkanı'nın "bu kararın ve sonuçlarını tüm sorumluluğunu üstlenmesi" gerektiğini bildirdi.

Batı Şeria'nın Ramallah kentinde seçimlerin ertelenmesine tepki gösterenler protesto gösterisi düzenlendi. Yüzlerce kişinin katıldığı gösteride, bir gösterici "Genç insanlar arasında bir kuşak, seçmenin ne demek olduğunu bilmiyor. Bu kuşak da, liderini seçme hakkına sahip" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Seçimlerin 22 Mayıs'ta yapılması planlanıyordu Filistinlilerin İsrail işgali altındaki Batı Şeria, Gazze Şeridi ve Doğu Kudüs'te 22 Mayıs'ta yapmayı planladığı seçimler, bölgede 2006 yılından sonra yapılacak ilk parlamento seçimi olacaktı. Filistin topraklarında, 31 Temmuz'da devlet başkanlığı seçimleri yapılması öngörülüyordu. 2006 yılındaki seçimlerde Doğu Kudüs'te de oy kullanma işlemleri gerçekleştirilebilmişti. Filistin Özerk Yönetim Başkanı Abbas, El Fetih ile Hamas arasında varılan uzlaşmanın ardından seçimlerin yapılmasına ilişkin kararnameyi Ocak ayının ortasında imzalamıştı. Seçimlerin, Batı Şeria'da iktidarda bulunan El Fetih ile Gazze Şeridi'nde kontrolü elinde tutan Hamas arasındaki gerilimi gidermesi bekleniyordu.