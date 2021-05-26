Filistin topraklarındaki sağlık koşullarına ilişkin karar tasarısı kabul edildi

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) en üst karar alma organı DSA'da, aralarında Türkiye, Pakistan, Mısır, Suudi Arabistan, Malezya, Katar, Cezayir ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin de bulunduğu ülkelerin sunduğu karar tasarısı müzakere edildi.

"Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin toprakları ve işgal altındaki Suriye Golan Tepeleri'ndeki sağlık koşulları" başlıklı karar tasarısı hakkında ülkeler söz aldı.

İSRAİL KARŞI ÇIKTI

İsrail karar tasarısının reddedilmesini istedi. Aralarında Sudan'ın da bulunduğu pek çok ülke ise İsrail'in geçen haftalarda Gazze'deki sağlık kuruluşlarına ve sivillere yönelik saldırılarını kınadı.

TÜRKİYE DESTEKLEDİ

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sadık Arslan da yaptığı konuşmada, "On yıllardır devam eden İsrail işgali, ablukaları, kısıtlamaları ve askeri operasyonları, Filistin topraklarındaki sağlık kapasitesini ve altyapıyı ciddi şekilde sekteye uğrattı." dedi.

Büyükelçi Arslan, özellikle İsrail ablukasındaki Gazze Şeridi'nde sağlıkla ilgili durumun ciddi olduğunu vurgulayarak, "İsrail'in ayrım gözetmeyen son saldırıları bir kez daha hastaneleri, klinikleri, doktorları ve hastaları hedef aldı." diye konuştu.