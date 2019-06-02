Filistin Türkiye Mezunları Derneğinden Ramallah'ta iftar

Filistin Türkiye Mezunları Derneği, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde yaklaşık 150 kişiye iftar verdi.

Ramallah'ın Er-Reyhan bölgesinde verilen iftar yemeğine Türkiye'deki üniversitelerden mezun olmuş kişiler, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğundan yetkililer ile Filistin'deki farklı sektörlerden temsilciler katıldı.

Derneğin Başkanı Mahmud Matar AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl düzenledikleri iftar programıyla Türk üniversitelerinden mezun olan Filistinlileri bir araya toplamayı ve aralarındaki ilişkileri canlı tutmayı amaçladıklarını söyledi.

Düzenledikleri etkinliklerin iki ülke halkı arasındaki ilişkileri güçlendirdiğine işaret eden Matar, "Türk üniversitelerinde mezun olduk ve bu ülkeye her zaman sevgi ve samimiyetle bağlı kalacağız." dedi.

Matar, derneğin, iftar programlarının haricinde kültürel, sosyal ve insani yardım alanlarında başka etkinliklerinin de olduğunu vurguladı.

