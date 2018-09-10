İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu'nun (İKGF-Dİ) inisiyatifiyle çalıştayların sonunda tarihi bir adım olarak Batışeria, Gazze, Kudüs ve diasporalı Filistinli gençlerin şemsiye kurumu olacak Filistin Ulusal Gençlik Konseyi kuruldu.

İstanbul Merkezli İİT Gençlik Forumu'nun düzenlediği ve 5 gün süren eğitimler ve çalıştaylar süresince, Filistin'den gelen 50'den fazla gencin katılımıyla Filistin Ulusal Gençlik Konseyi'nin kurulması için yoğun çaba sarf edildi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Gençlik Forumu'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onursal başkanlığını yaptığı, Kudüs - İİT Gençlik Başkenti program kapsamında, İİT Gençlik Forumu tarafından düzenlenen Filistinli Gençlerle Dayanışma Uluslararası Kampı'nın sonucu olarak Filistin Ulusal Gençlik Konseyi kuruldu.

Büyükelçi İskandarov, katılımcıları tarihi bir başarının parçası oldukları için tebrik etti.

Filistin Devleti Gençlik ve Spor Bakanlığı Genel Direktörü Mohammed Subaihat ile ISESCO Temsilcisi ve etkinliğin Ürdün iş birlikçisi Gençlik İnovasyon Forum Yöneticisi Ali Haddad, İKGF-Dİ'ye Filistin davası ve Filistinli gençler için verdiği destek ve çabalarından dolayı şükranlarını sunarken, Ulusal Gençlik Konseyi'nin Filistin gençliğinin gelişmesi ve Kudüs konusunda Filistinli gençlerin dünyada sesinin yükseltilmesi için önemli olduğunu kaydettiler.

Türkiye ve Arap ülkelerinden olan tecrübeli eğitmenlerin ve diğer eğitimlerin dün tamamlandığı kampta ise Filistin Ulusal Gençlik Konseyi kurucu üyelerine özel sertifikalar takdim edildi.

