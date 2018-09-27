AMMAN (AA) - Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Selim ez-Zanun, Filistin halkının tek temsilcisinin FKÖ olduğunu, çıkarlarını temsil etme ve haklarını savunma işlerini de yine onun yürüttüğünü belirtti.
Ürdün'ün başkenti Amman'daki ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zanun, son iki günde bazı Filistinli taraflardan, Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile ilgili asılsız söylentiler ortaya atıldığını belirterek, Abbas'ı yalnız bırakmayacaklarını ve başkenti Kudüs olan ebedi Filistin devletinin kurulması yolunda onunla birlikte hareket edeceklerini ifade etti.
Zanun, "Abbas'ın Birleşmiş Milletler'de (BM) konuşması Filistin halkının, sabit değerleri ve haklarını savunmanın, ebedi devletimizin başkenti Kudüs'ün, kendi topraklarına dönmeyi hayal eden milyonlarca mültecinin, yüz binlerce esir, şehit ve yaralının konuşmasıdır." ifadelerini kullandı.
Ulusal Konsey Başkanı Zanun, ulusal sorumluluğun bu kritik dönemde her Filistinlinin ülke çıkarlarını her şeyin üstünde tutmasını ve ABD ile İsrail'e karşı gerçekleri söyleyen Devlet Başkanı Abbas'ın etrafında toplanmasını gerektirdiğini dile getirdi.
Filistin halkının tek temsilcisinin FKÖ olduğunu, çıkarlarını temsil etme ve haklarını savunma işlerini de yine onun yürüttüğünü kaydeden Zanun, kendi topraklarında direnişe devam edeceklerini, tüm haklarına sahip çıkacaklarını ve hiç kimsenin kendilerini korkutamayacağını vurguladı.
Zanun, isim vermeden, "Yüzyılın Anlaşması'nın uygulanmasına yardımcı olanın meşruiyeti yoktur." ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, Filistin-İsrail meselesinin çözümü için hazırladığı ve "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırılan planın iki-üç ay içinde açıklanacağını bildirmişti.
Planın detayları henüz açıklanmasa da basındaki iddialara göre "Yüzyılın Anlaşması", işgal altındaki Doğu Kudüs'ün İsrail'e bırakılması, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin büyük bölümünün varlığını korumaya devam etmesi gibi Filistin aleyhine maddeler içeriyor.
Filistin Devlet Başkanı Abbas, Trump'ın hazırladığı söz konusu plana karşı olduğunu belirterek, detayları ele almak isteyen ABD'li yetkililerle görüşmeyi reddetmişti.
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