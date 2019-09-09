Filistin Ulusal Konseyi, tutuklu gazetecinin ölümünden İsrail'i sorumlu tuttu

"Filistinli esirlere yönelik tıbbi ihmal suçu işleyen İsrail'e soruşturma açılmalı, 6 bine yakın Filistinli esire uluslararası anlaşmalar çerçevesinde muamele edilmesi için İsrail üzerinde baskı oluşturulmalı ."

Uluslararası Kızılhaç Örgütü başta olmak üzere, uluslararası hukuk ve insan hakları kuruluşlarına olaya ilişkin soruşturma çağrısı yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Açıklamada, Sayih'in tıbbi ihmal sonucu öldüğüne dikkat çekilerek, "İsrail, bu cinayetle Filistinli mahkumlara yönelik suçlarına bir yenisini daha ekledi." denildi.

- İsrail hapishanelerindeki Filistinliler

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 250'si çocuk olmak üzere yaklaşık 5 bin 700 Filistinli bulunuyor. Tutuklulardan bin 800'ünün hasta olduğu, 700'ünün ise sürekli tıbbi desteğe ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.

İsrail'in "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamaya göre, istihbarata dayalı olarak Filistinliler 1 ila 6 ay alıkonulabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

