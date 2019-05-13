HABER

Filistin Ulusal Konseyinden İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 18:44 | Son Güncelleme

FKÖ'ye bağlı Filistin Ulusal Konseyi: - "Müslümanların Mescid-i Aksa'daki en doğal hakkı olan ibadetlerini yerine getirebilmesi için gerekli korumanın sağlanması gerekiyor"

AMMAN (AA) - Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistin Ulusal Konseyi, İsrail'in saldırıları karşısında Mescid-i Aksa'daki ibadet hakkının korunması gerektiğini belirtti.

Konsey tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İşgalci İsrail'in işgal altındaki Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınların devam etmesi, orada ibadet edenlerin zorla çıkarılması Filistin halkının dini hakları ile Arap ve İslam ümmetine yönelik bir saldırı, mübarek ramazan ayının hürmetini açık şekilde ihlaldir." ifadeleri kullanıldı.

Aksa'da her türlü dini ibadetlerin yapılabilme hakkının sadece Müslümanlara ait olduğu kaydedilen açıklamada, işgalci İsrail'in bunu yasaklayamayacağı vurgulandı.

Açıklamada, "Müslümanların Mescid-i Aksa'daki en doğal hakkı olan ibadetlerini yerine getirebilmesi için gerekli korumanın sağlanması gerekiyor." denildi.

- Kutsal değerlere saldırı

Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Selim ez-Zanun ise işgalci İsrail'in Aksa'ya yönelik baskınlarıyla ibadet yapanları engellemek ve korkutmak böylece Yahudi yerleşimcilerle fanatik Yahudilere İslam dini ile Aksa'nın kutsal değerleri hürmetine saldırmak için geniş bir kapı açmanın hedeflendiğini kaydetti.

İsrail'in Müslüman ve Hristiyanların kutsal değerleri ile işgal altındaki Kudüs'e yönelik saldırgan siyasetiyle uluslararası kanun ve meşru kararları ihlal ettiğini belirten Zanun, şunları söyledi:

"Kudüs kenti, Müslüman ve Hristiyanlara ait kutsal değerleriyle ancak uluslararası meşru kararlar uyarınca bağımsız Filistin devletinin başkentidir. İşgalci Yahudileştirme siyaseti, oradaki Müslüman Arap dokusunu değiştiremeyecek."

Zanun ayrıca İsrail Yahudi yerleşim projesinin bir planı olduğu için Fransız Alstom şirketinin, işgal altındaki Kudüs'te planlanan hafif raylı tren projesinde yer almasının kabul edilemeyeceğini ifade etti.

İsrail polisi, cumartesi günü, geceyi ibadetle geçirmek üzere Harem-i Şerif'te kalan onlarca Filistinliyi çıkarmak için Mescid-i Aksa'ya gece baskını düzenlemişti. İsrail polisi, geceyi ibadetle Harem-i Şerif'te geçirmek isteyen onlarca Müslümanı zorla kutsal mabedin dışına çıkarmıştı.

PARTNERYatak odanızın kokusu hangi mesajı veriyor?Yatak odanızın kokusu hangi mesajı veriyor?
Çorum’da 8 evin yandığı köyün yaraları sarılmaya başlandıÇorum’da 8 evin yandığı köyün yaraları sarılmaya başlandı
Marmara Denizi’nde şaşırtan görüntü 24 saat geçmeden normale döndüMarmara Denizi’nde şaşırtan görüntü 24 saat geçmeden normale döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aksa Filistin Ulusal Konseyi FKÖ Ürdün

En Çok Okunan Haberler

Yanlışlıkla konserlerde aldığı ücreti paylaştı!

Yanlışlıkla konserlerde aldığı ücreti paylaştı!

YSK'nın kararının ardından yüzde 50'ye düşecek

YSK'nın kararının ardından yüzde 50'ye düşecek

Ankara'da kritik gelişme! Gözler 15:00'te

Ankara'da kritik gelişme! Gözler 15:00'te

Flaş gelişme! Görevden alındı

Flaş gelişme! Görevden alındı

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

'Pes artık' dedirten dolandırıcılık tuzağı!

'Pes artık' dedirten dolandırıcılık tuzağı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Eski hayatından geriye sadece vücudundaki dövmeler kaldı

Eski hayatından geriye sadece vücudundaki dövmeler kaldı

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor!

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanlığı'ndan Kırgızistan'a FETÖ tepkisi

Dışişleri Bakanlığı'ndan Kırgızistan'a FETÖ tepkisi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Osmanlı Sarayı'nın sim sırması ABD yolunda

İşte ABD'lilerin yeni gözdesi! Türkiye'de yapıldı

Korku dolu anlar! Küçük Lina, elindeki oyuncağı bırakmadı

Korku dolu anlar! Küçük Lina, elindeki oyuncağı bırakmadı

Turistlerin hırsızlık tezgahını polis bozdu

Turistlerin hırsızlık tezgahını polis bozdu

Elazığ'da şehit asker için tören

Elazığ'da şehit asker için tören

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.