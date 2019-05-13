Filistin Ulusal Konseyinden İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepki

AMMAN (AA) - Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistin Ulusal Konseyi, İsrail'in saldırıları karşısında Mescid-i Aksa'daki ibadet hakkının korunması gerektiğini belirtti.

Konsey tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İşgalci İsrail'in işgal altındaki Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınların devam etmesi, orada ibadet edenlerin zorla çıkarılması Filistin halkının dini hakları ile Arap ve İslam ümmetine yönelik bir saldırı, mübarek ramazan ayının hürmetini açık şekilde ihlaldir." ifadeleri kullanıldı.

Aksa'da her türlü dini ibadetlerin yapılabilme hakkının sadece Müslümanlara ait olduğu kaydedilen açıklamada, işgalci İsrail'in bunu yasaklayamayacağı vurgulandı.

Açıklamada, "Müslümanların Mescid-i Aksa'daki en doğal hakkı olan ibadetlerini yerine getirebilmesi için gerekli korumanın sağlanması gerekiyor." denildi.

- Kutsal değerlere saldırı

Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Selim ez-Zanun ise işgalci İsrail'in Aksa'ya yönelik baskınlarıyla ibadet yapanları engellemek ve korkutmak böylece Yahudi yerleşimcilerle fanatik Yahudilere İslam dini ile Aksa'nın kutsal değerleri hürmetine saldırmak için geniş bir kapı açmanın hedeflendiğini kaydetti.