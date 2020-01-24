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Filistin Ulusal Konseyi'nden "kutsal mekanlara yönelik uluslararası koruma" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 23:18 | Son Güncelleme

Filistin Ulusal Konseyi'nden "kutsal mekanlara yönelik uluslararası koruma" çağrısı

AMMAN (AA) - Filistin Ulusal Konseyi, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan Müslüman ve Hristiyanlara ait kutsal mekanlara yönelik uluslararası koruma sağlanması çağrısında bulundu.

Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Selim ez-Zanun, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün sabah namazının ardından olduğu gibi işgalcilerin Mescid-i Aksa'daki cemaate yönelik saldırıları ve Yahudi terörist çeteler tarafından Doğu Kudüs'teki Bedriye Camisi'nin ateşe verilmesi karşısında dünyanın sessiz kalmasının hiçbir gerekçesi olamaz." ifadelerini kullandı.

Uluslararası toplumun sorumluluklarını yerine getirmesi ve İsrail'in uluslararası hukuka uygun şekilde hareket etmesini sağlaması gerektiğini vurgulayan Zanun, şunları kaydetti:

"Kudüs başta olmak üzere Filistin topraklarındaki Müslüman ve Hristiyanlara ait kutsallara yönelik ihlallerini sürdüren terör, nefret ve aşırılık yanlısı çeteler, Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümet tarafından yönetiliyor. Bu çeteler, tüm Filistinlilere karşı radikal ırkçı fikirlerle besleniyor."

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya bugün sabah namazının ardından baskın düzenlemişti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor. Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camii'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Ulusal Konseyi israil Kutsal Mekanlar uluslararası koruma

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