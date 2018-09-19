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Filistin Ulusal Konseyinden Ürdün’ün "UNRWA tasarısına" destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 19:57 | Son Güncelleme

Filistin Ulusal Konseyi, "UNRWA'nın bütçe açığını desteklemek amacıyla Ürdün'ün Parlamentolararası Birliğe sunduğu karar tasarısını desteklediğini" açıkladı

AMMAN (AA) - Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Ulusal Konseyi, Ürdün'ün, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşunun (UNRWA) bütçe açığını desteklemek amacıyla Parlamentolararası Birliğe sunduğu karar tasarısına destek verdiğini açıkladı.

Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Selim ez-Zanun, Ürdün Meclis Başkanı Atıf et-Taravine’ye gönderdiği mektupta, Filistin halkının başta dönüş hakkı olmak üzere tüm haklarını savunma noktasındaki onurlu tutumundan dolayı Ürdün yönetimine şükranlarını sundu.

Zanun, mektubunda ayrıca uluslararası platformlarda iki taraf arasında sergilenen yüksek düzeydeki koordinasyondan övgüyle söz etti.

Ürdün meclisi, 14 Ekim-18 Kasım tarihleri arasında Cenevre'de gerçekleştirilecek 176 üyeli Parlamentolararası Birliğin 139'uncu Genel Kurul çalışmalarının gündemine UNRWA ile ilgili "acil" koduyla bir madde sundu.

Washington, 31 Ağustos tarihinde, UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararı almıştı.

UNRWA, ABD’nin 2018’de bir önceki yıl 365 milyon dolar olan katkı payını 65 milyon dolara düşürme kararının ardından tarihinin en büyük mali krizini yaşıyor.

UNRWA, BM Genel Kurulunca 1949'da Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kuruldu. Hâlihazırda Filistin içinde ve dışında 5,9 milyon Filistinli mülteci bulunuyor. UNRWA'nın yardımları Filistinli mülteciler için büyük önem taşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Ulusal Konseyi UNRWA Ürdün

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