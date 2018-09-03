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Filistin-Ürdün arasında konfederasyon kurulması tartışmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 04:01 | Son Güncelleme

Ürdün İslami Çalışma Cephesi Partisi, Filistin ile konfederasyon fikrine sıcak bakmıyor

AMMAN (AA) - Ürdün'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatının siyasi kanadı İslami Çalışma Cephesi Partisinden, Filistin ile konfederasyon kurulmasının, Filistin halkının "gasbedilen topraklarını geri alma" hakkını kaybetmesi anlamına geleceği belirtildi.

Partinin Sözcüsü Murad el-Adayile AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Konfederasyon fikri, Filistin halkının gasbedilmiş topraklarını kurtarma hakkını kaybetmesi demektir. Bu hak ancak tüm Filistin topraklarının kurtarılmasıyla kazanılır." dedi.

Adayile, Ürdün halkının ve Filistinlilerin hakları pahasına olacak hiçbir çözümü kabul etmeyeceklerini vurguladı.

İsrail'in Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Ramallah'ta "Peace Now" isimli sivil toplum örgütüyle gerçekleştirdiği görüşmede, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt'ın, kendisine Ürdün ile konfederasyon kurulması teklifinde bulunduğunu söylemişti.

Gazetenin haberinde, Abbas'ın, "İsrail'in de konfederasyonun bir parçası olması şartıyla teklifi kabul edeceğini" dile getirdiği aktarılmıştı.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne konuyla ilgili yaptığı açıklamada, konfederasyon konusuna iki ülke halkının karar vereceğini belirtmişti.

Ürdün Hükümeti Basın Sözcüsü Cumane Guneymat ise "Ürdün'ün Batı Şeria'ya bağlanmasının tartışma kabul etmeyecek ve imkansız olduğunu" söylemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Konfederasyon Ürdün

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