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Filistin-Ürdün arasında konfederasyon kurulması tartışmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 19:27 | Son Güncelleme

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki: - "İşgal ve Gazze ablukası sona ermeden bir konfederasyon hakkında gerçekçi olarak konuşamazsınız" - İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell: - "Trump'ın teklifini bir tweette görmediğim sürece hiçbir şeye inanmam"

MADRİD (AA) - Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, ABD'nin Filistin ve Ürdün arasında bir konfederasyon kurulması teklifinin, İsrail işgali sona ermeden tartışılamayacağını söyledi.

Maliki, İspanyol mevkidaşı Josep Borrell ile Madrid'deki Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi.

Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Maliki, "İşgal ve Gazze ablukası sona ermeden bir konfederasyon hakkında gerçekçi olarak konuşamazsınız." dedi.

Aynı zamanda halk oylamasına da gidilmesi gerektiğini ve Washington'a arabulucu olarak güvenilemeyeceğini kaydeden Maliki, ABD'nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) mali yardımları tamamen durdurma kararının da bu planın kabulü amacıyla yapılan bir "baskı" olduğunu belirtti.

İspanyol Dışişleri Bakanı Borrell de ABD'nin ortaya attığı plana ilişkin soruya, "Trump'ın teklifini bir tweette görmediğim sürece hiçbirşeye inanmam." cevabını verdi.

Bakanlar Kurulunun cuma günkü toplantısında ülkesinin UNRWA'ya yaptığı mali yardımı artırma kararı alacağını açıklayan Borrell, ayrıca ABD'nin arabulucu olarak etkisiz hale geldiğini dile getirdi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Ramallah da "Peace Now" isimli sivil toplum örgütüyle gerçekleştirdiği görüşmede, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt'ın, kendisine Ürdün ile konfederasyon kurulması teklifinde bulunduğunu söylemişti.

Ürdün Hükümet Sözcüsü Cumane Guneymat ise "Ürdün'ün Batı Şeria'ya bağlanmasının imkansız olduğunu" belirtmişti.

Filistin-Ürdün arasında konfederasyon kurulması tartışmaları

- Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki: - "İşgal ve Gazze ablukası sona ermeden bir konfederasyon hakkında gerçekçi olarak konuşamazsınız" - İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell: - "Trump'ın teklifini bir tweette görmediğim sürece hiçbir şeye ina

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Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İspanya'da

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İspanya'da
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Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İspanya'da

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İspanya'da
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Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İspanya'da

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İspanya'da
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Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İspanya'da

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İspanya'da
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Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İspanya'da

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İspanya'da
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Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İspanya'da

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İspanya'da
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Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İspanya'da

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İspanya'da
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Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İspanya'da

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İspanya'da
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Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İspanya'da

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İspanya'da
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Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İspanya'da

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İspanya'da
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Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İspanya'da

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İspanya'da
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Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İspanya'da

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İspanya'da
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Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İspanya'da

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İspanya'da
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Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İspanya'da

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İspanya'da
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Anahtar Kelimeler:
ABD Filistin İspanya israil

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