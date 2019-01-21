"Filistin üzerine sessizliği bozma zamanı"

"Ancak, sessizliğin kişisel çıkarlarımıza, toplumumuza ve çok değer verdiğimiz davamıza daha iyi hizmet edeceğini düşündüğümüz durumlarda bile kriz zamanlarında en derin değerlerimizi onurlandırmak istiyorsak bize ne yapmamız gerektiğini gösteren bir örnek oluşturdu."

"Martin Luther King'in ın duruşu yalnız ve ahlakiydi, bunun için bir bedel ödedi" ifadesine yer veren Alexander, şunları belirtti:

Alexander, Martin Luther King’in o yıllarda Vietnam savaşına karşı "Zaman gelir ki sessizlik ihanet olur" sözüyle takındığı cesur ve kararlı tutumunun günümüzde Filistinlilere karşı uyguladığı baskıları nedeniyle İsrail’e karşı alınması gerektiğini savundu.

Kendisinin de birçok kesim gibi sessiz çoğunluk arasında olduğunu itiraf eden yazar, şu değerlendirmede bulundu:

"Çok yakın zamana kadar, Kongre'nin tamamı işgal altındaki bölgelerde ortaya çıkan insan hakları kabusu karşısında çoğunlukla sessiz kaldı. İsrail siyasi lobisinin iyi belgelenmiş bir güce sahip olduğu siyasi bir ortamda faaliyet gösteren seçilmiş temsilcilerimiz, Filistin topraklarının işgalinde daha fazla cesaretlendiği ve Güney Afrika'daki ırkçı ve ABD’deki Jim Crow ayrımcılığını hatırlatan bazı uygulamaları benimsediği halde İsrail Devleti’ne yönelik eleştirileri tutarlı bir şekilde en aza indirdi ve saptırdı."

-"King'in mesajını onurlandırmak istiyorsak İsrail’in uygulamalarını kınamalıyız"

Yazar, ABD'de bir çok insan hakları organizasyonu ve aktivistin Filistinlilere karşı sempati beslediğini ancak vakıflarının fonlanmasını kaybetmekten ve sahte anti-semitik ithamlara maruz kalmaktan korktukları için sessizliği seçtiklerini kaydederek, "Bir zamanlar benim korktuğum gibi, onlar da önemli sosyal adalet çalışmalarının tehlikeye atılmasından ve karalama kampanyaları ile itibarlarını kaybetmekten endişeliler.” ifadesini kullandı.