Filistin ve Hamas'tan İsrail'in "Yahudi yerleşimciler için doğa koruma alanı" ilanına kınama

BATI ŞERİA/ Filistin Dışişleri Bakanlığı ve Hamas Hareketi, İsrail'in Yahudi yerleşimciler için işgal altındaki Batı Şeria'da 7 adet doğa koruma alanı ilan etmesine tepki gösterdi.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in bu kararı, C sınıfı bölgelerde Filistin topraklarında geniş alanlara el koymak ve bu bölgelerdeki Filistin varlığına karşı savaşmak için yeni bir sömürge şemsiyesi kurmaktır." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in kararının kınandığı açıklamada, "doğa koruma alanı" diye isim vermenin, Filistin topraklarına el koyma yöntemlerinden biri olduğu belirtildi.

Hamas yöneticilerinden Abdulhakim Hanini de yaptığı yazılı açıklamada, "İsrailli yöneticilerin Batı Şeria'yı Yahudileştirme ve 1 milyon Yahudi yerleşimci getirmeyle ilgili artan konuşmaları, halkımızın kendi toprakları üzerindeki haklarını tanımayan yerleşim projesinin zihniyetini ortaya koymakta. Ona karşı koymak, halkımızın en önemli önceliğidir." değerlendirmesinde bulundu.

Jerusalem Post gazetesi, İsrail Savunma Bakanlığının Batı Şeria'da 7 adet doğa koruma alanı ilan edilmesini onayladığını bildirmişti.