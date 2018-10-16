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Filistin yargısından "Han el-Ahmer'de yıkımın engellenmesi" kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 22:19 | Son Güncelleme

Filistin yargısından "Han el-Ahmer'de yıkımın engellenmesi" kararı

Filistin mahkemesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulanan Han el-Ahmer'de İsrail'in yıkım yapmasının engellenmesi kararı aldı.

AA muhabirine konuşan, Filistinli avukat Bessam Bahr, Beytüllahim'deki yerel mahkemenin "İsrail'in Han el-Ahmer'de yıkım yapmasının engellenmesi" kararı aldığını belirtti.

Bahr, "Filistin mahkemesi, Han el-Ahmer'de yıkım ve tahliye konusunda davalılar (İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman) ve onların emirlerine uyanların engellenmesine hükmetti." dedi.

Filistinli avukat, mahkemenin "söz konusu kararla ilgili gereken hukuki önlemleri almaları" için Kudüs banliyölerinde görev yapan Filistin polis birimlerine bir yazı gönderdiğini aktardı.

- Karar sembolik ancak uluslararası mahkemelerde kullanılabilir

Filistin mahkemesi tarafından verilen kararın "sembolik" olduğuna ve İsrail tarafından tanınmadığına işaret eden Bahr, "Ancak bu karar, İsrail'in uluslararası mahkemelerde yargılanması için Filistin resmi kurumları tarafından kullanılabilir." diye konuştu.

Bahr ayrıca İsrail'in Han el-Ahmer'de uluslararası hukuka göre savaş suçu işlediğini, evleri yıkma ve bölge sakinlerini tahliye etme hakkı olmadığını vurguladı.

Filistin yargısının ilk kez İsrail hakkında bir karar aldığı belirtiliyor.

Filistinli avukatlar Bessam Bahr ile Cuma Ebu Ramis, Han el-Ahmer'in yıkılması ve bölge sakinlerinin tahliyesi konusunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Avigdor Liberman hakkında dava açmıştı.
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- İsrail'in Han el-Ahmer'deki yıkım kararı

İsrail Yüksek Mahkemesi, mayıs ayında Han el-Ahmer bölgesinde yaklaşık 190 Filistinlinin yaşadığı derme çatma barakalar ile bölgedeki başka yerlerden gelen 170 öğrencinin eğitim gördüğü okulun yıkılmasına karar vermişti.

Hem uluslararası camiadan gelen tepkiler hem de Filistinlilerin direnişi nedeniyle İsrail güçleri yıkımı gerçekleştirememiş, İsrail mahkemesi de bölge sakinlerinin başvurusu üzerine yıkım kararını askıya almıştı.

İsrail Yüksek Mahkemesi 5 Eylül'de de Han el-Ahmer'deki yıkım kararına yapılan itirazı reddederek, bölgenin 7 gün içinde boşaltılmasına ve yıkımların başlatılmasına hükmetmişti.

İsrail makamları, geçen ay Han el-Ahmer bölgesinde yaşayan Filistinli bedevilere 1 Ekim'e kadar evlerini kendi elleriyle yıkma talebini içeren bir tebligat göndermişti.

- İsrail'in E1 projesi

Han el-Ahmer, İsrail tarafından 1953'te Necef Çölü (Negev) bölgesinden zorla göç ettirilen bedevi Filistinlilere ev sahipliği yapıyor.

Bölge, İsrail'in Doğu Kudüs'ten Ölü Deniz'e kadar uzanan yaklaşık 12 bin dönümlük arazinin "Filistinlilerden alınmasını öngören" E1 projesi kapsamındaki topraklarda yer alıyor.

Filistinli taraflar, İsrail'in bu yıkımlarla bölgedeki bedevileri göç ettirerek, Doğu Kudüs, El-Ayzariyye ve Lut Gölü'ndeki (Ölü Deniz) Yahudi yerleşim yerlerini birbirine bağlamaya çalıştığını ifade ediyor.

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Filistin mahkemesi Han el-Ahmer İsrail'in yıkım yapmasının engellenmesi

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