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Filistin yönetimi Gazze'de Amerikan Sahra Hastanesi kurulmasına karşı çıkıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.12.2019 06:28 | Son Güncelleme

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas: "Bu türden icraatlar, Yüzyılın Anlaşması'nın parça parça uygulamaya girdiğini ispatlıyor"

RAMALLAH (AA) - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Gazze'de Amerikan Sahra Hastanesi kurulmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Abbas, Ramallah kentinde düzenlenen Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Toplantısı'nda, Gazze'de kurulmasına başlanan Amerikan Sahra Hastanesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hastanenin kurulmasına izin verilmeyeceğini dile getiren Mahmud Abbas "Bu türden icraatlar, Yüzyılın Anlaşması'nın parça parça uygulamaya girdiğini ispatlıyor." dedi.

Abbas, El-Halil kentinde İsrail'in kurmaya çalıştığı yeni gayrimeşru yerleşimler ve kolonilere dair ise "Bu susulması mümkün olmayan bir konudur, bu türden durumların uygulanması sürdürülecek olursa, İsrail ve ABD ile aramızda anlaştığımız yazılı tüm anlaşmalar iptal edilecektir." ifadelerini kullandı.

Amerikan Sahra Hastanesi, Gazze'nin kuzeyinde İsrail ile sınır bölgesi üzerinde kurulmak isteniyor. ABD'den "Friend Ships" adlı bir sivil toplum kuruluşu aracılığıyla yürütülen proje, Gazze'deki direniş grupları ile Mısır ve İsrail arasında gerçekleşen güvenlik mutabakatı çerçevesinde gerçekleştirilmek isteniyor.

Ramallah'ın karşı çıktığı söz konusu hastaneye, Gazze'deki başta Hamas olmak üzere direniş hareketleri ise olumlu bakıyor. Sağlık alanında büyük sorunlar yaşayan Gazze'de Hamas ve çeşitli direniş hareketleri, çalışmanın insani yardım amaçlı olduğunu ve konunun bir güvenlik sorunu oluşturmayacağını savunuyor.

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