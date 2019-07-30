Filistin yönetimi İsrail ile ilişkilerin askıya alınmasını uygulayacak komite kurdu

RAMALLAH (AA) – Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail ile yapılan tüm anlaşmaların askıya alınma kararını yürürlüğe sokmak üzere bir komite kurulduğunu söyledi.

Iştiyye, Ramallah'ta düzenlenen Sosyalist Enternasyonalin yıllık konsey toplantısındaki konuşmasında, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın geçen hafta duyurduğu İsrail ile yapılan tüm anlaşmaların askıya alınma kararının uygulanması için bir komite kurulduğunu açıkladı.

İsrail'in Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile yaptığı tüm sözleşmeleri sistematik bir şekilde ihlal ettiğini ve hiçbir sözleşme ya da anlaşmaya saygı göstermediğini vurgulayan Iştiyye, Filistin yönetiminin barış yanlısı olduğunu, ancak İsrail anlaşma ve sözleşmelere bağlı kaldığı sürece kendilerinin de bağlı kalacağını ifade etti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, FKÖ Merkez Konseyinin 25 Temmuz'daki toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, İsrail ile yapılan tüm anlaşmaların askıya alındığını ve bu kararın yürürlüğe konulması için bir mekanizmanın oluşturulacağını duyurmuştu.