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Filistin yönetimi İsrail'le tüm anlaşmaları iptal etmeye hazırlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 17:31 | Son Güncelleme

FKÖ Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bu sabah başlattığı yıkımları kınadı ve Filistin yönetiminin İsrail ile yapılan tüm anlaşmaları iptal etmek üzere bir yol haritası oluşturmaya başladığını duyurdu

RAMALLAH (AA) – Filistin yönetimi, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait evleri yıkmasına tepki olarak, İsrail ile yapılan tüm anlaşmaları iptal etmeye hazırlanıyor.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, FKÖ Yürütme Konseyi'nin işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan karargahında gerçekleştirilen olağanüstü toplantı sonrası bir basın toplantısı düzenledi.

Ureykat, gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'in Doğu Kudüs'ün Sur Bahir bölgesinde bulunan Vadi el-Hummus Mahallesi'nde bu sabah başlattığı yıkımları kınayarak, Filistin yönetiminin İsrail ile yapılan tüm anlaşmaları iptal etmek üzere bir yol haritası oluşturmaya başladığını duyurdu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın evleri yıkılan Filistinli ailelerin zararlarının karşılanması talimatı verdiğini aktaran Ureykat, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne "işgal devletinin insanlığa karşı işlediği suçlara karşı derhal soruşturma başlatması" çağrısında bulundu.

İsrail güçlerinden çok sayıda asker ve polis sabahın erken saatlerden itibaren iş makineleriyle geldikleri Sur Bahir bölgesindeki Vadi El-Hummus Mahallesi'nde "Doğu Kudüs'teki Ayrım (Utanç) Duvarı'nın devamı olan tel bariyerlere yakın olduğu" gerekçesiyle Filistinlilere ait bazı evleri yıkmaya başlamıştı.

- Ne olmuştu?

İsrail Yüksek Mahkemesi, geçen ay Sur Bahir'deki söz konusu binaların, Ayrım Duvarı'nın devamı olan tel bariyerlere yakınlığı nedeniyle "güvenlik tehlikesi oluşturduğunu" iddia ederek yıkımına karar vermiş ve mülk sahiplerine 18 Haziran'a kadar binalarını yıkmaları için süre tanımıştı.

Bunun üzerine Filistinliler, bazıları inşa halinde olan 10 binanın yıkımının durdurulması için Yüksek Mahkemeye başvurmuş ancak mahkeme dün bu başvuruyu reddetmişti.

Uzmanlar, İsrail mahkemesinin bu kararının Filistin'in diğer bölgelerinde de birçok evin yıkılmasına neden olabileceği uyarısında bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin FKÖ israil işgal altındaki Doğu Kudüs

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