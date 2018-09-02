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Filistin yönetimi UNRWA'ya alternatif finansman arayışında

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 17:07 | Son Güncelleme

FKÖ Yürütme Kurulu Üyesi Ahmed Mecdelani, ABD'nin UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararının ardından Filistin yönetiminin alternatif finansman arayışında olduğunu belirtti

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Kurulu Üyesi Ahmed Mecdelani, ABD'nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) mali yardımları tamamen durdurma kararının ardından, Filistin yönetiminin alternatif finansman arayışına girdiğini söyledi.

Mecdelani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'nin UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararının kabul edilemez olduğunu ve uluslararası toplumun tepkisini topladığını belirtti.

ABD'nin, BM'ye veya uluslararası meşruiyete alternatif olamayacağını vurgulayan Mecdelani, ABD'nin yardımlarını çekebileceğini ancak BM Genel Kurulunun kararıyla oluşturulan UNRWA'yı ilga edemeyeceğini söyledi.

Bu konuda herkese büyük sorumluluk düştüğünü vurgulayan Mecdelani, UNRWA'nın bu açığını kapatmak için BM bütçesinden yardım tahsis edilmesi üzerinde çalışıldığını kaydetti.

Mecdelani, Filistin yönetiminin ayrıca, ABD'nin kararının ardından oluşan mali açığı kapatmak amacıyla UNRWA'ya yönelik yardımların hacmini artırmak için tüm dost Arap ve İslam ülkeleriyle çalıştığını aktardı.

UNRWA'nın finansman açığını görüşmek üzere İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) dönem başkanlığını yapan Türkiye'nin de katılımıyla 10 Eylül'de yapılacak Arap dışişleri bakanları toplantısına güvendiklerini kaydeden Mecdelani, ABD'nin kararına karşı ortak bir mekanizma geliştirmek gerektiğini sözlerine ekledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, önceki gün yaptığı açıklamada, ABD'nin UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararı aldığını bildirmişti.

UNRWA, BM Genel Kurulunca 1949'da Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kuruldu. Halihazırda Filistin içinde ve dışında 5,9 milyon Filistinli mülteci bulunuyor. BM Genel Kurulunun 1948'de aldığı 194 sayılı karar, Filistinli mültecilerden evlerine geri dönmek isteyenlere izin verilmesini, geri dönmemeye karar verenlere de toprakları için tazminat ödenmesini öngörüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmed Mecdelani FKÖ UNRWA

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