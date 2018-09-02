Filistin yönetimi UNRWA'ya alternatif finansman arayışında

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Kurulu Üyesi Ahmed Mecdelani, ABD'nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) mali yardımları tamamen durdurma kararının ardından, Filistin yönetiminin alternatif finansman arayışına girdiğini söyledi.
Mecdelani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'nin UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararının kabul edilemez olduğunu ve uluslararası toplumun tepkisini topladığını belirtti.
ABD'nin, BM'ye veya uluslararası meşruiyete alternatif olamayacağını vurgulayan Mecdelani, ABD'nin yardımlarını çekebileceğini ancak BM Genel Kurulunun kararıyla oluşturulan UNRWA'yı ilga edemeyeceğini söyledi.
Bu konuda herkese büyük sorumluluk düştüğünü vurgulayan Mecdelani, UNRWA'nın bu açığını kapatmak için BM bütçesinden yardım tahsis edilmesi üzerinde çalışıldığını kaydetti.
Mecdelani, Filistin yönetiminin ayrıca, ABD'nin kararının ardından oluşan mali açığı kapatmak amacıyla UNRWA'ya yönelik yardımların hacmini artırmak için tüm dost Arap ve İslam ülkeleriyle çalıştığını aktardı.
UNRWA'nın finansman açığını görüşmek üzere İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) dönem başkanlığını yapan Türkiye'nin de katılımıyla 10 Eylül'de yapılacak Arap dışişleri bakanları toplantısına güvendiklerini kaydeden Mecdelani, ABD'nin kararına karşı ortak bir mekanizma geliştirmek gerektiğini sözlerine ekledi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, önceki gün yaptığı açıklamada, ABD'nin UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararı aldığını bildirmişti.
UNRWA, BM Genel Kurulunca 1949'da Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kuruldu. Halihazırda Filistin içinde ve dışında 5,9 milyon Filistinli mülteci bulunuyor. BM Genel Kurulunun 1948'de aldığı 194 sayılı karar, Filistinli mültecilerden evlerine geri dönmek isteyenlere izin verilmesini, geri dönmemeye karar verenlere de toprakları için tazminat ödenmesini öngörüyor.
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde korkunç kaza: 8 ölü
Trabzon'da ilginç görüntü! Süs havuzunda karate
Cihaz ücretsiz kartını okumayınca şoför ve yolcu tarafından dövüldü
Savaşın ayak sesleri! İran dini lideri Hamaney orduya emri verdi
ABD'nin İdlib'de diplomatik çözüm çabaları 'sonuç vermiyor'
Erdoğan: Siz bizim kardeşimizsiniz, uyarıyoruz aman dikkat
Telefon satın almadan önce mutlaka bu listeyi gözden geçirin! İşte en çok arızalanan telefonlar
Eşinin bileziklerini pense ile keserek TOKİ'den aldığı evin taksidini ödemeye çalışan kocaya 5 yıl hapis!
İYİ Parti karıştı! Resti çektiler: İstifa etmiyoruz
Vücudunu gören şaşkına dönüyor
Okullarda takdir, teşekkür ve üstün başarı belgesi almak için yeni şartlar! Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni düzenleme
Bim’in Apple aksesuarları sahte çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum