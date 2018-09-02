Filistin yönetimi UNRWA'ya alternatif finansman arayışında

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Kurulu Üyesi Ahmed Mecdelani, ABD'nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) mali yardımları tamamen durdurma kararının ardından, Filistin yönetiminin alternatif finansman arayışına girdiğini söyledi.

Mecdelani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'nin UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararının kabul edilemez olduğunu ve uluslararası toplumun tepkisini topladığını belirtti.

ABD'nin, BM'ye veya uluslararası meşruiyete alternatif olamayacağını vurgulayan Mecdelani, ABD'nin yardımlarını çekebileceğini ancak BM Genel Kurulunun kararıyla oluşturulan UNRWA'yı ilga edemeyeceğini söyledi.

Bu konuda herkese büyük sorumluluk düştüğünü vurgulayan Mecdelani, UNRWA'nın bu açığını kapatmak için BM bütçesinden yardım tahsis edilmesi üzerinde çalışıldığını kaydetti.

Mecdelani, Filistin yönetiminin ayrıca, ABD'nin kararının ardından oluşan mali açığı kapatmak amacıyla UNRWA'ya yönelik yardımların hacmini artırmak için tüm dost Arap ve İslam ülkeleriyle çalıştığını aktardı.