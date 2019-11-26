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Filistin yönetimi ve İslami Cihad, Filistinli tutuklunun ölümünden İsrail'i sorumlu tuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 13:22 | Son Güncelleme

Filistin yönetimi ve İslami Cihad, Filistinli tutuklunun ölümünden İsrail'i sorumlu tuttu

Filistin yönetimi ve İslami Cihad Hareketi, kanser hastası Filistinli tutuklu Sami Ebu Diyak'ın (37) ölümüyle ilgili İsrail'i suçladı.

Filistin yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, "kasıtlı olarak tıbbi ihmale maruz bırakılan Sami Ebu Diyak'ın ölümünden İsrail'in sorumlu olduğu ve işgal yönetiminin bu politikayı tüm Filistinli tutuklulara uyguladığı" ifade edildi.

Açıklamada, İsrail hapishanelerindeki tutukluların "yavaşça öldürülme" halinin devam etmemesi için uyarıda bulunuldu.

- Filistinli tutukluların kurtarılması için çağrı

İslami Cihad Hareketi de yaptığı yazılı açıklamada, uluslararası taraflara, İsrail hapishanelerindeki binlerce Filistinlinin kurtarılması için acilen harekete geçme ve tutuklulara yönelik işlediği suçlar nedeniyle İsrail'i cezalandırma çağrısında bulundu.

Açıklamada, "İşgal yönetimi ve terörist hapishaneler idaresini, birçok Filistinli tutuklunun ölümüne neden olan tıbbi ihmal politikasından sorumlu tutuyoruz. Bu politika, Filistinli tutuklulardan intikam almak için uygulanan yavaş infaz biçimidir; Filistin halkını korkutmak ve meşru mücadelesinden vazgeçirme girişimidir." ifadeleri kullanıldı.

Hamas da daha önce yaptığı açıklamada "Filistinli esir Sami Ebu Diyak'ın hayatını kaybetmesinin tüm sorumluluğunun İsrail'e ait olduğunu" belirtmişti.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli hasta tutukluların tıbbi ihmale maruz bırakıldığı kaydedilen açıklamada, Tel Aviv yönetiminin "insan hakları ve uluslararası hukuku ihlal ederek büyük suç işlediği" vurgulanmıştı.

- 17 yıldır İsrail cezaevinde tutukluydu

İsrail hapishanesinde 17 yıldır tutuklu bulunan kanser hastası Filistinli Sami Ebu Diyak bugün Remle Cezaevi Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Filistin Esirler Cemiyeti, Ebu Diyak'ın 2015'te İsrail'deki Suruka Hastanesi'nde geçirdiği ameliyat sonrası tıbbi ihmale maruz bırakıldığını açıklamıştı.

Hakkında 3 müebbet ve 30 yıl hapis cezası bulunan Ebu Diyak, 2002'den bu yana tutuklu bulunuyordu.

Ebu Diyak, 2015'te geçirdiği bir operasyon sonucunda böbrek ve akciğer yetmezliğine yakalanmıştı.

Filistin Kurtuluş Örgütü, İsrail'in Ebu Diyak'ı serbest bırakması için Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği nezdinde girişimlerde bulunmuş ancak sonuç alınamamıştı.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 220'si çocuk 5 bin 700 civarında Filistinli bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin İslami Cihad Hareketi Sami Ebu Diyak

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