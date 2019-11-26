Filistin yönetimi ve İslami Cihad, Filistinli tutuklunun ölümünden İsrail'i sorumlu tuttu

Filistin yönetimi ve İslami Cihad Hareketi, kanser hastası Filistinli tutuklu Sami Ebu Diyak'ın (37) ölümüyle ilgili İsrail'i suçladı.

Filistin yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, "kasıtlı olarak tıbbi ihmale maruz bırakılan Sami Ebu Diyak'ın ölümünden İsrail'in sorumlu olduğu ve işgal yönetiminin bu politikayı tüm Filistinli tutuklulara uyguladığı" ifade edildi.

Açıklamada, İsrail hapishanelerindeki tutukluların "yavaşça öldürülme" halinin devam etmemesi için uyarıda bulunuldu.

- Filistinli tutukluların kurtarılması için çağrı

İslami Cihad Hareketi de yaptığı yazılı açıklamada, uluslararası taraflara, İsrail hapishanelerindeki binlerce Filistinlinin kurtarılması için acilen harekete geçme ve tutuklulara yönelik işlediği suçlar nedeniyle İsrail'i cezalandırma çağrısında bulundu.

Açıklamada, "İşgal yönetimi ve terörist hapishaneler idaresini, birçok Filistinli tutuklunun ölümüne neden olan tıbbi ihmal politikasından sorumlu tutuyoruz. Bu politika, Filistinli tutuklulardan intikam almak için uygulanan yavaş infaz biçimidir; Filistin halkını korkutmak ve meşru mücadelesinden vazgeçirme girişimidir." ifadeleri kullanıldı.