Filistin yönetiminden ABD'nin Ortadoğu barış planına ret

Filistin yönetimi ise plana tepki gösterdi.Washington, ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı ve damadı Jared Kushner tarafından hazırlanan Ortadoğu barış planının mali ayrıntılarını ilk kez kamuoyuyla paylaştı. Plana Filistin cephesinden tepki geldi.

Trump yönetimi, planın Filistin'de on yıl içinde 50 milyar dolar değerinde uluslararası yatırım yapılması ve bu çerçevede bir milyon istihdam yaratılmasını öngördüğünü açıkladı. Cumartesi günü yapılan açıklamaya göre Washington, bu kapsamda amacın Filistin'in gayri safi milli hasılasını iki katına çıkarmak olduğunu belirtti. Bu çerçevede işsizlik oranının tek haneli rakamlara indirilmesi ve yoksulluk oranının yarı yarıya düşürülmesi de hedefler arasında yer alıyor. Ancak paranın nasıl sağlanacağı yönünde bilgi verilmedi.

Beyaz Saray tarafından yayınlanan planda, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'nın "temelden dönüştürülebileceği" ve "Filistin tarihinde yeni bir döneme girilebileceği" ifadelerine yer veriliyor. Planda ayrıca, yolsuzluğun engellenmesi amacıyla paranın çok uluslu bir kalkınma bankası tarafından idare edilmesi öngörülüyor.