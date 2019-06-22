HABER

Filistin yönetiminden ABD’ye sert tepki: “Filistin satılık değildir”

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.06.2019 23:48 | Son Güncelleme

Filistin meselesine çözüm iddiasıyla hazırladığı "Yüzyılın Anlaşması" planına sert tepki göstererek “Filistin satılık değildir” açıklamasında bulundu.ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner’ın, İsrail-Filistin meselesine çözüm iddiasıyla hazırladığı "Yüzyılın Anlaşması" ekonomik paketine Filistinli yetkililerden tepki geldi.

Filistin meselesine çözüm iddiasıyla hazırladığı "Yüzyılın Anlaşması" planına sert tepki göstererek “Filistin satılık değildir” açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner’ın, İsrail-Filistin meselesine çözüm iddiasıyla hazırladığı "Yüzyılın Anlaşması" ekonomik paketine Filistinli yetkililerden tepki geldi. Filistin Kurtuluş Örgütü adına açıklamada bulunan Hanan Ashraw, Trump’ın damadı Kushner’ın planındaki sözlerin gerçekçi olmadığını belirterek bölgedeki çatışmanın politik çözüm ile sonlanacağını belirtti. Hamas’tan yapılan açıklamada ise Kushner’ın planına tepki gösterilerek, “Filistin satılık değildir” değerlendirilmesinde bulunuldu.

Filistin yönetiminden tepki
Filistin yönetimi ABD tarafından Bahreyn’de gerçekleştirilecek Manama Konferansı’na tepki gösterdi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, “Bahreyn’de düzenlenecek Manama Konferansına katılmayacağımızı söyleyebiliriz. Bunun sebebi ise politik meseleler çözülmeden önce ekonomik konular görüşülmemelidir. Politik bir çözüm olmadığı sürece biz, herhangi bir ekonomik çözüm için anlaşma yapmayacağız” dedi.

Erkekler de bakım yapar!Erkekler de bakım yapar!
Ülkü Ocakları Başkanı Ateş’ten İstanbul seçimleri uyarısıÜlkü Ocakları Başkanı Ateş’ten İstanbul seçimleri uyarısı
CHP'li Başkan Seçer: Suriyelilere yardım yapmamCHP'li Başkan Seçer: Suriyelilere yardım yapmam

En Çok Okunan Haberler

Trump: İran'a karşı askeri harekat halen masada

Trump: İran'a karşı askeri harekat halen masada

İran medyasından çarpıcı iddia! 38 saniyelik ses kaydı...

İran medyasından çarpıcı iddia! 38 saniyelik ses kaydı...

G.Saray'a Diagne piyangosu! İşte yeni takımı

G.Saray'a Diagne piyangosu! İşte yeni takımı

Enis Fosforoğlu geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Enis Fosforoğlu geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Dışişleri'nden ABD'ye sert tepki

Dışişleri'nden ABD'ye sert tepki

Trump'tan 'İran'ın en iyi arkadaşı olurum' açıklaması

Trump'tan 'İran'ın en iyi arkadaşı olurum' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

MHP'nin şarkılı paylaşımı af bekleyenleri heyecanlandırdı

MHP'nin şarkılı paylaşımı af bekleyenleri heyecanlandırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Diğer Haberler
Mersin Belediye Başkanı Seçer: Suriyelilere yardım yapmam

CHP'li Başkan Seçer: Suriyelilere yardım yapmam

Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Altun'dan teröristbaşı Öcalan'ın mektubu ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı'ndan teröristbaşı Öcalan'ın mektubu ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbullulara 23 Haziran seçimi çağrısı

Erdoğan'dan İstanbullulara çağrı!

Hulusi Akar: S-400'ü alarak NATO'dan uzaklaştığımız filan yok

Hulusi Akar: S-400'ü alarak NATO'dan uzaklaştığımız filan yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çengelköy'de restoranda yemek yedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan moderatörlerle yemek yedi

Bakan Soylu'dan '3600 ek gösterge' ve 'af' açıklaması

Soylu'dan 3600 ek gösterge ve af açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.