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Filistin yönetiminden "Kubbetu's Sahra baskınına" tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 17:32 | Son Güncelleme

Ramallah yönetimi, İsrail'in Kubbetu's Sahra’ya yaptığı baskını kınayarak, uluslararası topluma gerginliği sonlandırmak için acil müdahale çağrısı yaptı

Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail polisinin Kubbetu's Sahra’ya yönelik baskınını kınayarak, uluslararası toplumu Mescid-i Aksa'daki gerginliği sonlandırmak için harekete geçmeye çağırdı.

Devlet Başkanlığının, Filistin resmi ajansı WAFA'da yayımlanan açıklamasında, "Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın gerginliği durdurmak için ilgili tüm taraflarla yoğun telefon görüşmesi yaptığı" belirtildi.

Açıklamada, Mescid-i Aksa'daki gerginliğin sona ermesi için uluslararası topluma acilen harekete geçme çağrısı yapıldı.

İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin, Mescid-i Aksa'nın kutsiyetini ihlal ettiğine dikkat çekilen açıklamada, söz konusu ihlallerin Müslümanları provoke ederek gerginliğin tırmanmasına yol açtığı kaydedildi.

Kubbetu's Sahra’ya bugün baskın düzenleyen İsrail polisi, Mescid-i Aksa’nın imamlarına ve görevlilerine saldırdı, Harem-i Şerif’in tüm kapılarını kapattı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Sözcüsü Firas Dibs basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İsrail polislerinin, Mescid-i Aksa’nın içindeki Kubbetu’s Sahraya baskın düzenleyerek, Harem-i Şerif’in imamlarına, görevlilerine ve ibadet için içeride bulunanlara saldırdığını belirtti.

Dibs, Kudüs Şeriat Mahkemesi Başkanı ve Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkadısı Şeyh Vasıf el-Bekri ile Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani’nin de İsrail polisi tarafından darbedildiğini kaydetti.

İsrail polisinin saldırısında ikisi Mescid-i Aksa koruması olmak üzere en az 10 kişi yaralandı, 5 Filistinli de gözaltına alındı.

İsrail askerlerinin baskınıyla başlayan Harem-i Şerif'teki gerilim devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Devlet Başkanlığı israil Mahmud Abbas

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