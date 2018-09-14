Filistin yönetiminden Kushner'in açıklamalarına tepki

Filistin yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'in, "Filistin yönetiminin, ABD'nin Filistinlilere yönelik yardımları kesme konusunda aldığı kararı hak ettiği" şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, yaptığı açıklamada, "Kushner'in New York Times’a yaptığı açıklama, Filistin-İsrail çatışmasının gerçekliğini bilmemesinden kaynaklanıyor." dedi.

"Barış; uluslararası meşruiyet ve Arap zirvelerinin kararlarına uygun olarak yalnızca iki devletli çözüm ve başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devletinden geçer." diyen Rudeyne, Filistin halkının tarihi ve dini gerçeklerini inkar etmeye devam etmenin bölgeyi kötü gidişata sürükleyeceğini söyledi.

Rudeyne, ABD'nin olaylara yaklaşımının sorumsuz bir politikayı ifade ettiğini dile getirerek, bu durumun yıkıcı bir boşluğa yol açacağını ve uluslararası düzen ve yasalara karşı gerçek bir tehdit oluşturacağını sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner, Filistin yönetiminin, ABD'nin Filistinlilere yönelik yardımları kesme konusunda aldığı kararı hak ettiğini savunmuştu.