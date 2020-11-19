HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Filistin yönetiminden Pompeo'ya sert tepki

Filistin yönetiminden Pompeo'ya sert tepki

19.11.2020 19:50 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Filistin yönetiminden Pompeo'ya sert tepki

Filistin Devlet Başkanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Psagot Yahudi yerleşim birimine yaptığı ziyareti kınadı. Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne,"ABD'nin söz konusu ziyareti, İsrail yerleşim birimlerini meşrulaştırmayacaktır. Bu yerleşimler er ya da geç yok olacak"

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, yaptığı açıklamada, "Ziyaret, uluslararası tüm meşruiyet kararlarına aleni bir meydan okumadır." ifadelerini kullandı.

"BU YERLEŞİMLER ER YA DA GEÇ YOK OLACAK"

Pompeo'nun ziyaretinin, Filistin topraklarının işgal edilmesinde ısrarcı davranan ABD'nin bu yöndeki kararlarının teyidi niteliğinde olduğunu belirten Ebu Rudeyne, "ABD'nin söz konusu ziyareti, İsrail yerleşim birimlerini meşrulaştırmayacaktır. Bu yerleşimler er ya da geç yok olacak." dedi.

POMPEO, YASA DIŞI YAHUDİ YERLEŞİM BİRİMLERİNİ ZİYARET EDEN İLK ABD DIŞİŞLERİ BAKANI OLDU

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, bugün, Batı Kudüs'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinin ardından, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Filistin toprakları üzerine inşa edilmiş yasa dışı Psagot Yahudi yerleşim birimini ziyaret etmişti.

Bu ziyaretle Pompeo, Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini ziyaret eden ilk ABD Dışişleri Bakanı oldu.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Kasım 2018'de yaptığı açıklamayla, Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık "yasa dışı olarak görmediklerini" duyurmuştu.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kızın feci sonu! Gece yarısı sesler duyup çıktılar, görünce şoke oldular Genç kızın feci sonu! Gece yarısı sesler duyup çıktılar, görünce şoke oldular
İkiye bölünerek üstüne düştü! Mucizeİkiye bölünerek üstüne düştü! Mucize
Tiyatro salonları kapanıyor!Tiyatro salonları kapanıyor!

En Çok Okunan Haberler

Kritik faiz kararı açıklandı

Kritik faiz kararı açıklandı

Şoke eden iddialar! 'Çıplak fotoğraflarımı çekip Özcan Deniz'e...'

Şoke eden iddialar! 'Çıplak fotoğraflarımı çekip Özcan Deniz'e...'

Alaattin Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldı

Alaattin Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul'da maganda terörü! Genç şarkıcı gözünü kaybetti

İstanbul'da maganda terörü! Genç şarkıcı gözünü kaybetti

Çarpıcı açıklama: Büyük deprem o ilimizde olacak

Çarpıcı açıklama: Büyük deprem o ilimizde olacak

Uyarı yapıldı: Kar yağışı geliyor

Uyarı yapıldı: Kar yağışı geliyor

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Bakan Koca paylaştı: İşte 17 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 17 Kasım koronavirüs tablosu

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Moderna'dan 'koronavirüs aşısı' açıklaması

Moderna'dan 'koronavirüs aşısı' açıklaması

Tüm doktorlar pozitif çıktı! Aile sağlığı merkezi karantinaya alındı

Tüm doktorlar pozitif çıktı! Aile sağlığı merkezi karantinaya alındı

Bakan Soylu söz verdi! Maden işçileri eylemlerini sonlandırdı

Bakan Soylu söz verdi! Maden işçileri eylemlerini sonlandırdı

Diğer Haberler

Yeni Zelanda'da emniyet teşkilatı üniformalarına başörtü izni

Yeni Zelanda'da emniyet teşkilatı üniformalarına başörtü izni

Rusya'nın koronavirüs aşısında flaş gelişme! DSÖ'ye başvurdular

Rusya'nın korona aşısında flaş gelişme! DSÖ'ye başvurdular

Rusya'da mucize kurtuluş! Üst geçit ikiye bölündü

İkiye bölünerek üstüne düştü! Mucize

Korkunç: Her 17 saniyede 1 kişi koronadan ölüyor!

Korkunç: Her 17 saniyede 1 kişi koronadan ölüyor!

İngiltere savunma harcamalarını son 30 yılın en yüksek düzeyine çıkarıyor

Savunma harcamaları son 30 yılın en yüksek düzeyine çıktı

Putin telekonferans toplantısında öksürük krizine girdi

Putin telekonferans toplantısında öksürük krizine girdi

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.