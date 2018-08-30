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Filistin yönetiminden Trump'ın Özel Temsilcisi Greenblatt'a tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 21:41 | Son Güncelleme

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne: "Kaderini ve yönetimini tek başına Filistin halkı kendisi belirler, ABD değil. Filistin halkının tek ve meşru temsilcisi olan FKÖ'nün alternatifi yoktur"

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin-İsrail Barış Süreci Özel Temsilcisi Jason Greenblatt'ın Filistin yönetimini hedef alan açıklamasına tepki gösterdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre Ebu Rudeyne, Greenblatt'ın yaptığı "Filistin yönetimi Gazzeli ve bütün Filistinliler için çözümün bir parçası olmalı. Eğer bunu yapmazsa başkaları bu boşluğu dolduracaktır." şeklindeki açıklamasını "iç işlerine müdahale" olarak değerlendirdi.

Greenblatt'ın açıklamalarının "kabul edilemez" olduğunu vurgulayan Ebu Rudeyne, şunları kaydetti:

"Kaderini ve yönetimini tek başına Filistin halkı kendisi belirler, ABD değil. Filistin halkının tek ve meşru temsilcisi olan Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) alternatifi yoktur. Kim halkın seçiminin alternatifi olduğunu kabul ederse, kesinlikle Filistin davasının tasfiyesine yönelik komploya katılmış olur."

Ebu Rudeyne, Filistin yönetiminin ABD planlarına karşı koymada kararlı olduğunu ifade etti.

ABD yönetimini Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmek, büyükelçiliğini Kudüs'e taşımak ve mülteciler meselesini tasfiye etmeye çalışmak suretiyle Ortadoğu barış sürecini kurtarmaya yönelik tüm uluslararası çabaları baltalamakla suçlayan Ebu Rudeyne, Hamas başta olmak üzere tüm Filistinli tarafları "Filistin ulusal projesini yok etmeyi planlayan ABD komplosu karşısında durmaya" çağırdı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin-İsrail Barış Süreci Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından yaptığı yazılı açıklamada ülkesinin Sisi'ye verdiği desteği belirtmişti.

Greenblatt, "Trump yönetimi, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Mısır hükümetinin, Gazze'de sükunetin sağlanmasına yardımcı olmak için ortaya koymaya çalıştığı ve Filistin hükümetinin Gazze konusunda tamamen sorumluluk alması gerekliliğini sunan anlaşmayı desteklemektedir." ifadesini kullanmıştı.

Filistin yönetiminin eleştiri hakkı olmadığını belirten Greenblatt, "Filistin yönetimi Gazzeli ve bütün Filistinliler için çözümün bir parçası olmalı. Eğer bunu yapmazsa başkaları bu boşluğu dolduracaktır. Filistin yönetiminin bütün Filistin halkını yönlendirmesinin zamanıdır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Jason Greenblatt Nebil Ebu Rudeyne

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