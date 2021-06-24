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Filistin Yönetimine Muhalif Milletvekili Adayı Gözaltındayken Öldü

24.06.2021 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Filistin yönetimine karşı muhalif tavrıyla tanınan milletvekili adayı Nizar Banat, Filistin Güvenlik Güçleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetti

Filistin Yönetimine Muhalif Milletvekili Adayı Gözaltındayken Öldü

Filistin yönetimine karşı muhalif tavrıyla tanınan milletvekili adayı Nizar Banat, Filistin Güvenlik Güçleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetti. Banat’ın ölümüyle ilgili uluslararası bir soruşturna başlatılması çağrısı yapılıyor.

Bir akrabasının yaptığı açıklamaya göre Nizar Banat, geçtiğimiz gece dövülerek güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Yetkililer daha sonra gözaltındaki Banat’ın hayatını kaybettiğini açıkladı ancak ölüm nedenine ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

43 yaşındaki Banat, Filistin lideri Mahmud Abbas’ın da aralarında bulunduğu yöneticileri yolsuzluk ve uygunsuz şekilde Mayıs ayında yapılması gereken seçimleri ertelemekle suçluyordu.

Banat eğer yapılsaydı seçimlerde milletvekili olarak aday olacağını açıklamıştı.

Reuters Haber Ajansı’na bilgi veren Banat’ın bir yakını, çok sayıda güvenlik görevlisinin Banat’ın evine baskın yaptığını ve kendisini darp ederek gözaltına aldıklarını anlattı.

El-Halil Valisi El Bekri, Banat’ın gözaltına alınması talimatının Filistin Adalet Bakanlığı tarafından verildiğini söyledi. Ancak gözaltına alınma gerekçesi hakkında bilgi paylaşılmadı.

Vali, Banat gözaltına alındığında Banat’ın sağlık durumunun kötüleştiğini bu sebeple El Halil Devlet Hastanesi’ne götürüldüğünü ancak hayatını kaybettiğinin görüldüğünü söylemekle yetindi.

Birleşmiş Milletler Ortadoğu Özel Temsilcisi Tor Wennesland, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, olaydan büyük üzüntü duyduğunu ve Banat’ın ölümüyle ilgili şeffaf bir soruşturma yapılması gerektiğini söyledi. Wennesland, Banat’ın ailesine taziyelerini iletirken olayın faillerinin de yargı önüne çıkarılması gerektiğini söyledi.

Avrupa Birliği delegasyonu da yaptığı açıklamada, olayın şeffaf ve adil bir biçimde soruşturulmaı gerektiğini dile getirdi.

Filistin Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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