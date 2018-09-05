Filistin yüksek mahkemesinde toplu istifa

RAMALLAH (AA) - Filistin Yüksek Mahkemesi hakimleri yapılacak olan yeni yasal düzenlemenin yargı bağımsızlığına müdahale olacağı gerekçesiyle toplu istifalarını sundu.
Filistin Yargıçlar Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hakimlerin toplu istifalarını Yüksek Yargı Konseyi'ne sunulmak üzere Yargıçlar Kulübü Başkanlığı'na verdikleri, söz konusu yasal düzenlemenin kabul edilmesi halinde istifaların geçerlilik kazanacağı belirtildi.
Açıklamaya göre, hakimler istifalarında Cumhurbaşkanı Mahmud Abbas'ın Yargıyı Geliştirme Komisyonu tarafından sunulan tavsiyelere iltifat etmemesi talebinde bulundu.
Hakimler, Yargıyı Geliştirme Komisyonu tarafından hazırlanan yeni yasal düzenlemeyi yargı bağımsızlığını etkilediği gerekçesiyle reddediyor.
Yargıçların itirazına neden olan yeni düzenlemeler arasında Yüksek Yargı Başkanı'nın atama ve azil karar yetkisinin Filistin Devlet Başkanı'na verilmesi, hakimlerin emeklilik yaşının 70'ten 65'e düşürülmesi gibi hükümlerin yanı sıra yargı kurumunu temizleme komisyonu kurulması tavsiyesinin yer aldığı kaydediliyor.
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