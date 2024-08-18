Filistin ziyaretini erteleyen Özgür Özel'i Mahmud Abbas bizzat davet etti: CHP'nin desteğini hiçbir zaman unutmayacağız

CHP lideri Özgür Özel de daha önce Filistin'e gitme kararı aldığını açıklamıştı. İsrail ile Filistin arasındaki gerilimin artması üzerine ziyaretini erteleyen Özel şimdi ,Mahmud Abbas'tan davet aldı. Abbas ile Özel, telefonda görüştü.

ÖZEL MAZERETİNİ İLETTİ

CHP basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Özel, görüşmede, Abbas'ın TBMM Genel Kurulu'na hitap ettiği oturumda, geçirdiği kaza nedeniyle bulunamadığı için üzüntülerini dile getirdi.

CHP'nin Filistin halkının haklı davasının her zaman yanında olduğunu vurgulayan Özel, Genel Başkan seçildikten sonra, dünyadaki 119 lidere Bağımsız Filistin Devleti'ni tanımalarını isteyen bir mektup gönderdiğini ve tüm yurt dışı ziyaretlerinde Gazze'deki katliamlara dikkati çektiğini söyledi.

"FİLİSTİN İÇİN HER TÜRLÜ SORUMLULUĞU ÜSTLENMEYE HAZIRIZ"

"Başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırlarında bir Filistin devleti kurulmasını gerekli görüyor ve iki devletli çözümü destekliyoruz" ifadesini kullanan Özel, Filistin halkının mücadelesinde her türlü sorumluluğu üstlenmeye hazır olduklarını vurguladı.

Özel, Türkiye'yi ziyaretinden dolayı teşekkürlerini sunduğu Abbas'ın, Gazze'ye gitme kararını da desteklediklerini ifade etti.

ÖZEL'E FİLİSTİN DAVETİ: SİZ DÜNYAYA AÇILAN BİR PENCERE GİBİSİNİZ

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise Özel'e geçmiş olsun dileklerini ileterek, CHP'nin tarihini ve Filistin davasına süren desteğini çok iyi bildiklerini, bu destekleri ve yardımları hiçbir zaman unutmayacaklarını söyledi.

Özel’in Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı olarak çok önemli görevlerde bulunduğunu, bu görevler nedeniyle kurduğu temaslarda Filistin meselesini gündeme getirdiğini ifade eden Mahmud Abbas, “Siz dünyaya açılan bir pencere gibisiniz” dedi.

CHP lideri Özel’i Filistin’e davet eden Abbas, “Sizleri ikinci ülkeniz Filistin’e davet ediyorum. Seçtiğiniz herhangi bir tarihte gelebilirsiniz, Filistinli kardeşlerinizin durumunu yakından takip edebilirsiniz. Bu davet açık bir davettir” ifadelerini kullandı.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır