Filistin'de 4. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi

NABLUS (AA) - Filistin'de Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Nablus'taki Necah Ulusal Üniversitesinde Türkiye'den 40'tan fazla doktorun da katılımıyla 4. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi başladı.

Kongre Başkanı Mahmud Matar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Necah Ulusal Üniversitesinde düzenlenen ve iki gün sürecek olan kongreye birçok ülkeden doktor, araştırmacı ve akademisyenin katılacağını belirtti.

Türkiye'den 40'tan fazla doktorun katılım sağladığını ifade eden Matar, "Türk doktorlar kongreye sunulan 60 tıbbi araştırmanın 15'ten fazlasını sunacak." dedi.

Matar, kogrede "temel ve klinik sağlık bilimlerindeki tıbbi gelişmeler" ışığında bilimsel araştırmalara yer verileceğini kaydetti.

