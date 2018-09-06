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Filistin'de 80 çifte toplu düğün

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 23:17 | Son Güncelleme

İşgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen toplu düğün töreninde "Bizler yaşamaya değer bu topraklarda dimdik duruyoruz" mesajı verildi

RAMALLAH (AA) - Filistin Devlet Başkanlığı'nın desteğiyle işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde düzenlenen toplu düğün töreninde 80 Filistinli çift dünya evine girdi.

Nablus Belediye Başkanı Ekrem er-Reccub, törende yaptığı konuşmada, "Bu toplu düğün töreni, sevinç, sevgi, güvenlik, direniş ve meydan okuma mesajları anlamı taşıyor." dedi.

Düğün törenine binlerce kişinin katıldığına işaret eden Reccub, "Bizler yaşamaya değer bu topraklarda dimdik duruyoruz. İşgalciler bizim maneviyatımıza etki edemeyecek" mesajı verildiğini söyledi.

Toplu düğün töreninde çeşitli folklor gösterileri sergilendi.

Düğün Koordinasyon Komitesi Başkanı Cemal Muhaysin, Filistin yönetiminin Gazze, Lübnan ve Suriye'de de Filistinliler için toplu düğün törenleri düzenlemeyi planladığını söyledi.

Filistin Devlet Başkanlığı, 18 Ağustos'ta da Ramallah'ta toplu düğün töreni düzenlemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Nablus Ramallah toplu düğün töreni

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