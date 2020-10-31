Filistin’de bir kişi Fransa’yı protesto etmek için aracını ateşe verdi

Filistin’in başkenti Kudüs’te bir kişi Fransa’da Hazreti Muhammed’e yapılan saygısızlığı ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslam karşıtı açıklamalarını protesto etmek amacı ile Fransız malı olan arabasını ateşe verdi.

Fransa’da Hazreti Muhammed’e karşı yapılan küstah karikatürlere ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslam karşıtı açıklamalarına İslam dünyasından tepkiler devam ediyor. Filistin’in başkenti Kudüs’te bir kişi Hz. Muhammed’e yapılan saygısızlığı ve Macron’un İslam karşıtı açıklamalarına tepki göstermek amacı ile Fransız malı olan arabasını ateşe verdi. Şahıs, aracını ateşe vermesinin ardından Fransız ürünlerine boykot çağrısı yaptı.

Görüntülerde şahsın önce aracının markasını gösterdiği ardından elindeki benzin dolu olan pet şişeyi aracın içine boşaltarak, aracını ateşe verdiği görülüyor.

