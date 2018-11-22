Filistin'de çocuklara uygulanan şiddet Güney Afrika'da anlatıldı

Güney Afrika'da, İsrail'in Filistinli çocuklara uyguladığı insan hakları ihlalleri Cape Town'daki Filistin müzesinde organize edilen programda anlatıldı.

İsrail askerlerinin düzenlediği baskında başından vurularak yaralanan 15 yaşındaki Filistinli Muhammed Tamimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin'de yaşamın giderek zorlaşmasına rağmen canları pahasına topraklarını terk etmeyi düşünmediklerini söyledi.

Tamimi, İsrail askerlerinin işledikleri insanlık suçlarının dünyaya yayılmasını engellemek için öldüremedikleri kişileri hastaneden çıkar çıkmaz gözaltına alarak farklı ifade verdirtmeye çalıştıklarına dikkati çekerek, "Başımdan vurulduktan sonra 7 kez ameliyat oldum. Evimde iyileşmeye çalışırken yine bir baskınla gözaltına alındım. Beni kendilerinin vurmadığını ve bisikletten düştüğüm için yaralandığımı söylemem için bana baskı yaptılar." dedi.

Ayrıca Tamimi, İsrail askerleri tarafından yapılan baskınlarda çok sayıda çocuğun yaralı kurtulduğunu aktardı.

Kuzeninin de kendisi gibi 9 yaşındayken yüzünden yaralandığını ve hastaneden çıkınca ifadesini değiştirmesi için gözaltına alındığını aktaran Tamimi, 7 yaşındaki bir arkadaşının ise sebepsiz yere gözaltına alındığını dile getirdi.