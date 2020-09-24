HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Filistin'de Fetih ve Hamas 14 yıl aradan sonra ilk genel seçimler için anlaştı

Filistin'de Fetih ve Hamas 14 yıl aradan sonra ilk genel seçimler için anlaştı

24.09.2020 20:10 | Son Güncelleme

Filistin'de Gazze Şeridi'ni kontrol altında tutan Hamas ile Batı Şeria'yı yöneten Fetih örgütleri, 2006'dan bu yana ilk genel seçimlerin düzenlenmesi için anlaştı.

Filistin'de Fetih ve Hamas 14 yıl aradan sonra ilk genel seçimler için anlaştı

Filistin'de Gazze Şeridi'ni kontrol altında tutan Hamas ile Batı Şeria'yı yöneten Fetih, 2006'dan bu yana ilk genel seçimlerin düzenlenmesi için anlaştı.

Filistin lideri Mahmud Abbas ve Hamas lideri İsmail Haniye'nin onayladığı anlaşmaya göre sandıklar altı ay içinde kurulacak.

Plana göre önce parlamento seçimi, ardından Filistin yönetimi başkanlığı seçimi ve son olarak da Filistin Kurtuluş Örgütü Merkez Konseyi seçimleri yapılacak.

İki örgütten temsilciler 22 Eylül'de İstanbul'da bir araya gelmişti.

2007'den itibaren ayrım derinleşti

Gazze Şeridi ve Batı Şeria, iki örgüt arasında 2007'de yaşanan çatışmalardan bu yana ayrı ayrı yönetimlere sahip.

2007'de iki örgüt arasındaki ölümcül çatışmaların ardından El Fetih Gazze Şeridi'nden çıkartılmıştı.

O tarihten bu yana Hamas Gazze'yi, El Fetih ise Batı Şeria'nın İsrail işgali altında bulunmayan bölgelerini kontrol ediyor ve iki örgüt arasında gerçekleşen birlik hükümeti girişimleri başarısızlıkla sonuçlanıyor.

Kalıcı bir birliktelik kurulamadı

2006'daki seçimde Hamas sürpriz bir şekilde sandalyelerin önemli bir kısmını kazanmış, sonrasında kurulan hükümet ise kısa sürmüştü. Hamas Fetih'le yaşanan gerilimin ardından sadece Gazze Şeridi'nin yönetimi devraldı.

2012'deki tutuklu değişimi ve 2014'teki birlik hükümeti girişimleri de kalıcı bir birlikteliğe yol açamamıştı.

Filistin Anayasası'na göre 4 yılda bir genel seçimlerin yapılması gerekiyor. Ancak 2006 yılından bu yana seçim yapılamıyor.

Hamas ve örgütle bağlantılı İzzeddin el Kassam Tugayları; İsrail, ABD, AB ve İngiltere tarafından "terör örgütü" olarak tanımlanıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Trump’a, Yargıç Bader Ginsburg’un tabutu önünde protestoTrump’a, Yargıç Bader Ginsburg’un tabutu önünde protesto
Mevlit kandili yaklaşıyor!Mevlit kandili yaklaşıyor!
En Çok Okunan Haberler
Canlı ders verirken çocukları balkondan düştü
Canlı ders verirken çocukları balkondan düştü
Marmara'da 4.2 büyüklüğünde deprem!
Marmara'da 4.2 büyüklüğünde deprem!
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi
Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme
Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme
Amerika'da Tır şoförüydü! Yeni evi olay oldu
Amerika'da Tır şoförüydü! Yeni evi olay oldu
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Genç kız toplu tecavüze uğradı, 6 katlı binadan atıldı!
Genç kız toplu tecavüze uğradı, 6 katlı binadan atıldı!
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Göğüs dekoltesi engeline karşı müzede üstsüz protesto!
Göğüs dekoltesi engeline karşı müzede üstsüz protesto!
Herkes o TV sunucusunu konuşuyor: Başörtünüzü çıkarmayın!
Herkes o TV sunucusunu konuşuyor: Başörtünüzü çıkarmayın!
Diğer Haberler
İngitere'de salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı
İngiltere'de günlük Kovid-19 vaka sayısında rekor!
Trump’a, Yargıç Bader Ginsburg’un tabutu önünde protesto
Trump’a, Yargıç Bader Ginsburg’un tabutu önünde protesto
Almanya'da flaş karar! Askeri İstihbarat Teşkilatı Başkanı görevden alındı
Almanya'da flaş karar! Askeri İstihbarat Teşkilatı Başkanı görevden alındı
Miçotakis'ten Doğu Akdeniz görüşmesi!
Miçotakis'ten Doğu Akdeniz görüşmesi!
Ermenistan gerginliği sonrası Azerbaycan harekete geçti!
Azerbaycan harekete geçti!
Köpeklere yeni görev! 10 saniyede koronavirüs tespiti
Köpeklere yeni görev! 10 saniyede koronavirüs tespiti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.