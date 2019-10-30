Filistin'de genel ve başkanlık seçimleri eş zamanlı yapılmayacak

Filistin Merkez Seçim Komitesi, başkanlık ve genel seçimlerin eş zamanlı yapılması gerekmediği konusunda Hamas dahil Filistinli grupların çoğunun onayını aldıklarını duyurdu.

Komiteden yapılan yazılı açıklamada, "Genel seçimlere katılmayı düşünen Filistinli grupların çoğu, başkanlık ve genel seçimlerin eş zamanlı yapılması gerekmediği ve aradaki süre 3 ayı geçmeyecek şekilde iki seçimin art arda yapılabileceği yönündeki tutumlarını tarafımıza iletti." denildi.

- Seçim Komitesi'nin Gazze temasları

Filistin Merkez Seçim Komitesi Başkanı Hanna Nasır liderliğindeki bir heyet, Filistinli gruplarla genel seçimler meselesini istişare etmek için pazar akşamı Batı Şeria'dan Gazze'ye geçmişti.

Nasır, pazartesi günü de Hamas ve diğer Filistinli gruplarla bir araya gelmişti. Toplantının ardından açıklama yapan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, hareketin; genel, başkanlık ve ulusal konsey şeklinde kapsamlı seçimlerin yapılması konusunda ısrarcı olduğunu belirtmişti.

Ancak görüşmeye katılan diğer Filistinli gruplar, Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın istediği gibi önce genel seçimlerin yapılmasına onay vermiş ve iki seçim arasındaki sürenin 3 ayı geçmemesini şart koşmuştu.