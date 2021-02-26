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Filistin’de İsrail askerleri, İbrahim Camii Katliamı’nı anma gösterisine baskın düzenledi

26.02.2021 16:50 | Son Güncelleme:
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Filistin’in El Halil kentinde 1994 yılında İsrailli yerleşimcinin sabah namazı kılan Filistinlilerin üzerine ateş açarak gerçekleştirdiği İbrahim Camii Katliamı’nda hayatını kaybedenler El Halil’de anıldı.

Filistin’in El Halil kentinde 1994 yılında İsrailli yerleşimcinin sabah namazı kılan Filistinlilerin üzerine ateş açarak gerçekleştirdiği İbrahim Camii Katliamı’nda hayatını kaybedenler El Halil’de anıldı. Onlarca Filistin vatandaşının katıldığı gösteriye İsrail askerleri baskın düzenledi.
Filistin’in El Halil kentinde 1994 yılında İsrailli yerleşimci tarafından gerçekleştirilen İbrahim Camii Katliamı’nın 27. yılında El Halil kentinde onlarca Filistin vatandaşı tarafından anma gösterisi düzenlendi. Gösteride El-Halil’in merkezinde yer alan Al- Shuhada Caddesi’ni kapatmak isteyen Filistinli göstericiler, İsrail işgalini kınayan pankartlar ve Filistin bayrakları taşıdı. İsrail askerleri ise, baskın sırasında gösteriye katılanlara göz yaşartıcı gaz ve sersemletici bombalar ile müdahale etti. Onlarca Filistinli gazdan etkilenirken İsrail güçleri, Filistinli göstericilerin Al-Shuhada Caddesi’ne ulaşmasını engelledi.
Öte yandan, 27 Filistin vatandaşının öldürüldüğü İbrahim Camii Katliamı’nın ardından İsrail işgal güçleri, El-Shuhada Caddesi’ni kapatmış ve İbrahim Camii’ni ikiye bölerek yüzde 63’lük bir alanı kontrol altına almıştı. İşgal güçleri, Filistinlilerin caminin geri kalan yüzde 37’lik kısmında ise Ramazan aylarında cuma namazlarını kılmasına ve İslami bayramlarda ibadet etmelerine izin vermişti.

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