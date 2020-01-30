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Filistin’de Orta Doğu planı protestosu: 18 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 20:10 | Son Güncelleme

ABD’nin Orta Doğu planını protesto eden Filistinli göstericiler ve İsrail güvenlik güçleri arasında çıkan arbedede 18 sivil yaralandı.Filistinliler, ABD’nin “yüzyılın planı” olarak adlandırdığı Orta Doğu planını protesto etmek için sokaklara döküldü.

ABD’nin Orta Doğu planını protesto eden Filistinli göstericiler ve İsrail güvenlik güçleri arasında çıkan arbedede 18 sivil yaralandı.
Filistinliler, ABD’nin “yüzyılın planı” olarak adlandırdığı Orta Doğu planını protesto etmek için sokaklara döküldü. Filistin Kızıl Haçı, bugün işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan Ramallah, Beytüllahim ve Hebron’da gerçekleştirilen protestolarda, İsrail güçlerinin 18 Filistinli protestocunun İsrail işgal güçleri tarafından kullanılan göz yaşartıcı bomba ve plastik mermiyle yaralandığını duyurdu.
Söz konusu plana göre, ABD, işgal altındaki topraklardaki yasal olmayan Yahudi yerleşimlerini resmen tanıyacak ve Kudüs İsrail’in bölünmemiş başkenti olacak.

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