Filistin'de palmiye atığından kağıt mendil üretiliyor

Mendil fabrikasının müdürü Muhammed Humeydan da kağıt mendil üretiminin çok vakit ve çaba istediğini söyledi.

Fabrikada halihazırda palmiye atıkları ve yapraklarından yüzde 76 oranında selüloz elde ettiğini aktaran Saade, fabrikada çalışan işçilerin, verimli toprakları nedeniyle palmiye ağaçlarının yoğun olduğu Eriha'da, tonunu 100 dolara satın aldığı palmiye atıkları topladıklarını ifade etti.

Filistin kurumlarından buluşunun patentini aldığını ifade eden Saade, daha sonra Eriha kentinde "dünyada ilk kez palmiye yapraklarından kağıt üreten" bir fabrika kurduğunu ifade etti.

Bu konuda hazırladığı bir araştırmayla 7 yıl önce yola çıktığını belirten Saade, 2014 yılında geldiği noktanın ona cesaret verdiğini ve umutlandırdığını söyledi.

Palmiye atıklarının önce yıkandığını, yüksek derecede sıcaklığa maruz bırakıldığını ve hamur haline getirildiğini belirten Humeydan, üretim aşamalarında hiçbir kimyasal madde kullanmadıklarını vurguladı.

Humeydan atıkların 19 aşamadan geçtiğini, en önemli aşamanın ise santrifüj cihazıyla yüksek sıcaklıkta ayrıştıkları kısım olduğunu kaydetti.

Üretim işleminden geriye sıvı ya da katı hiçbir atık bırakmadıklarını, hepsini geri dönüştürdüklerini aktaran Humeydan, 1 ton palmiye atığından 700 kilogram kağıt hamuru elde ettiklerini anlattı.

- Fabrika, onlarca Filistinli için iş fırsatı

Yılda 2 bin ton kağıt üreten fabrika doğrudan ya da dolaylı olarak onlarca Filistinli için iş fırsatı oluşturuyor.

Yaptığı çalışmayla Eriha'daki palmiye atıklarının yüzde 30'unu geri dönüştüren fabrika, kentteki tüm palmiye atıklarını dönüştürecek kadar büyümek istiyor.

Ancak fabrika, enerji ve su temini konusunda sıkıntı yaşıyor. Bu sıkıntıların yanı sıra piyasadaki rakip İsrail ürünleri de fabrikanın karşılaştığı zorluklar arasında bulunuyor.

Yer altı su kaynaklarının yüzde 90'ını kontrol eden İsrail, Filistinlilerin su kuyusu açmasına izin vermiyor. Filistinliler de su ihtiyacının büyük bir kısmını İsrail'den karşılamak zorunda kalıyor.

