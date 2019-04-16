"Filistin'de Trump'ın hiç ortağı yok"

RAMALLAH (AA) - Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, ABD'yi Filistin halkına "finansal savaş" ilan etmekle suçladı.

Iştiyye, Associated Press ajansıyla yaptığı özel söyleşide, Washington yönetiminin Filistin halkına "finansal savaş" ilan ettiğini belirterek, "İsrail, ABD tarafından bize ilan edilen finansal savaşın parçası. Tüm sistem, bizi teslim olmaya zorlamaya çalışıyor. Bu reddettiğimiz finansal bir şantaj." ifadelerini kullandı.

Hafta sonu göreve gelen hükümetinin, Filistin'in içinde bulunduğu finansal krizden çıkış planları yaptığını ifade eden Iştiyye, Filistin'in tarım, ekonomi, eğitim sektörlerini geliştirmek, Filistin ekonomisinin İsrail'e bağımlılığını azaltmak için uğraşacağını, Filistinlilerin bu süreçte Arap ve Avrupalı bağışçıların desteğini de isteyeceğini söyledi.

Filistin Başbakanı, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda öne sürdüğü "Yüzyılın Anlaşması"nın "ölü doğacağına" işaret ederek, ABD'nin Arap dünyasındaki müttefikleri dahil uluslararası toplumun, bu anlaşmanın reddedilmesinde Filistinlilere destek vereceği öngörüsünde bulundu.