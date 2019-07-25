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Filistin’de Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi için 3 günlük yas ilanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 23:30 | Son Güncelleme

Filistin’de Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi için 3 günlük yas ilanı

Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi’nin hayatını kaybetmesi üzerine işgal altındaki Filistin topraklarında 3 gün yas ilan edildi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Merkez Konseyinin işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde yer alan Başkanlık Sarayı’nda düzenlenen toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Abbas, 93 yaşında hayatını kaybeden Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi için işgal altındaki Filistin topraklarında 3 günlük yas ilan edildiğini ve bayrakların yarıya indirileceğini duyurdu.

Sibsi'nin ailesi ve Tunus halkına başsağlığı dileğinde bulunan Abbas, cumartesi günü düzenlenecek cenaze törenine de katılacağını aktardı.

Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi, bugün başkent Tunus'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Baci Kaid es-Sibsi Filistin FKÖ Mahmud Abbas

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