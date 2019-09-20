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Filistin'deki 8 gruptan "ulusal vizyon" ilanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 01:56 | Son Güncelleme

Filistinli gruplar: - "Yoğun istişarelerin ardından uzlaşı sürecini yeniden canlandırma çabaları kapsamında, Kahire ve Beyrut'taki ulusal uzlaşı anlaşmalarına dayanan; bölünmeyi sona erdirip, birliği sağlamak için bir ulusal vizyon sunuyoruz"

GAZZE (AA) - Filistinli gruplar, daha önceki ulusal uzlaşı anlaşmalar temelinde bölünmeyi sonlandırarak, birliği sağlamak amacıyla bir "ulusal vizyon" sunduklarını duyurdu.

Filistinli gruplardan İslami Cihad, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi (FDHKC), Filistin Ulusal Girişim Hareketi (El-Mubadera), Halk Partisi, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi-Genel Komutanlık (FHKC-GK), Feda Partisi ve Es-Saika örgütü ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Yoğun istişarelerin ardından uzlaşı sürecini yeniden canlandırma çabaları kapsamında, Kahire ve Beyrut'taki ulusal uzlaşı anlaşmalarına dayanan; bölünmeyi sona erdirip, birliği sağlamak için bir ulusal vizyon sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ortaya konulan "ulusal vizyonun", Mısır'daki uzlaşı anlaşmasının tamamlanması ile keşişen bir başlangıç takvimi de içerdiği aktarılan açıklamada, vizyona dair metnin Mısır'a, Arap Birliği'ne, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye de gönderildiği kaydedildi.

Açıklamada "Ulusal birlik, Filistin'de yeniden düzeni sağlamak, işgale karşı ulusal bir strateji oluşturmak ve ulusal davamızı hedef planları belirlemek için elzemdir." ifadeleri kullanıldı.

Filistin, siyasi olarak 2007'den bu yana Hamas ve Fetih arasındaki bölünmüşlükten kaynaklanan sıkıntılar yaşıyor. Son olarak 12 Ekim 2017'de Kahire'de imzalanan uzlaşı anlaşmasına rağmen arzulanan birlik sağlanamadı.

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Filistinli gruplar Gazze

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