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Filistin'deki hareketlerden, ABD'nin Yahudi yerleşim birimleri kararına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 03:19 | Son Güncelleme

Filistin'deki hareketlerden, ABD'nin Yahudi yerleşim birimleri kararına tepki

Hamas, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) ve İslami Cihad hareketleri, ABD yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmasına tepki gösterdi.

Hamas Sözcüsü Hazim Kasım yaptığı yazılı açıklamada, "ABD'li yetkililer tarafından yapılan bu açıklamalar, ABD idaresinin halkımıza ve onun haklarına yönelik saldırıya ortak olduğunun teyididir." ifadesini kullandı.

Kasım, söz konusu Yahudi yerleşim birimlerinin savaş suçu olduğunu, İsrail'in bu toprakların gerçek sahiplerini kovup buralarda güç kullanarak yerleşim birimi inşa ettiğini ve dünyanın her yerinden buralara Yahudi getirdiğini belirtti.

Yahudi yerleşim birimlerinin de İsrail gibi yasa dışı olduğunu kaydeden Kasım, Filistinlilerin, yerleşim birimleri ortadan kalkıncaya, işgalci kovuluncaya ve Filistin halkı göçe zorlandığı topraklara geri dönünceye kadar mücadeleye devam edeceğini vurguladı.

-FHKC ve İslami Cihad'dan birlik çağrısı

FHKC'den yapılan açıklamada, Filistin'de siyasi parçalanmaya son verilip ulusal birlik sağlanması gerektiği ancak bu sayede İsrail ile onun ortağı olan ABD yönetiminin politika ve planlarıyla mücadele edilebileceği belirtildi.

Açıklamada, ABD'nin yeni tutumunun, bu ülkenin "Filistin-İsrail" mücadelesinin çözümünde rol oynadığına dair bazı kişilerde halen var olan "vehimlere" son verilmesini gerekli kıldığı ifade edildi.

İslami Cihad ise siyasi bölünmeyi sonlandıracak ulusal bir toplantı düzenlenmesi ve tüm ulusal enerjinin İsrail'le mücadeleye kanalize edilmesi çağrısında bulundu.

İslami Cihad ayrıca, ABD'nin söz konusu kararına karşı Arapların ortak bir tavır sergilemesini istedi.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmuştu.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde 400 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABD israil yerleşim birimleri

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