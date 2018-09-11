Filistin'den ABD'nin baskılarına rağmen UCM'ye yeni başvuru

ABD'nin Washington'daki FKÖ ofisini kapatma kararına rağmen Filistin yönetiminin UCM ile çalışmaya devam edeceğini vurgulayan Ureykat, "Filistin yönetimi olarak UCM Savcısı Fatou Bensouda'ya bir açıklama gönderdik. Bu açıklamada Bensouda'ya İsrail'in Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Filistin topraklarında işlediği suçların soruşturulması için doğrudan sorumluluğunu üstlenmesi çağrısı yaptık." dedi.

Ureykat başvuru dosyasında, "Zorla yerinde etme, etnik temizlik ve sivillere ait yerleşim yerlerinin yıkılması gibi Han el-Ahmer'in karşı karşı karşıya kaldığı savaş suçları yer alıyor." ifadelerini kullandı.

KUDÜS (AA) - Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, ABD'nin baskılarına rağmen Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) İsrail aleyhine yeni bir başvuru yaptıklarını açıkladı.

- "ABD barış sürecinden kendi kendini izole etti"

Ureykat, ABD'nin Filistinlileri cezalandırmak için FKÖ'nün Washington ofisini kapatma kararını aldığına belirterek, "ABD yönetimi aldığı yanlı kararlar sebebiyle barış sürecindeki ara buluculuk rolünden kendi kendini izole etti." diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, dün yaptığı yazılı açıklamada, FKÖ'nün Washington'daki ofisini kapatma kararı aldıklarını duyurmuştu. Nauert, "Yönetim, Kongrenin kaygıları bağlamında şu anda Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Washington ofisini kapatma kararı aldı." ifadesini kullanmıştı.

- İsrail'in yıkım kararı aldığı Han el-Ahmer

İsrail Yüksek Mahkemesi, işgal altındaki Doğu Kudüs kırsalında bulunan Han el-Ahmer'de yaklaşık 190 Filistinlinin yaşadığı derme çatma barakalar ile bölgedeki başka yerlerden gelen 170 öğrencinin eğitim gördüğü okulun yıkılmasına karar vermişti.

Han el-Ahmer, İsrail tarafından 1953'te Necef Çölü (Negev) bölgesinden zorla göç ettirilen bedevi Filistinlilere ev sahipliği yapıyor.

Bölge, İsrail'in Doğu Kudüs'ten Ölü Deniz'e kadar uzanan yaklaşık 12 bin dönümlük arazinin "Filistinlilerden çıkarılmasını öngören" E1 projesi kapsamındaki topraklarda yer alıyor.

Filistinli taraflar, İsrail'in bu yıkımlarla bölgedeki bedevileri göç ettirerek, Doğu Kudüs, El-Ayzariyye ve Lut Gölü'ndeki (Ölü Deniz) Yahudi yerleşim yerlerini birbirine bağlamaya çalıştığını ifade ediyor.

