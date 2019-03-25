HABER

Filistin’den ABD’nin Golan Tepeleri kararına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 21:53 | Son Güncelleme

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas: "Filistin’in Kudüs üzerindeki egemenliğine ya da herhangi bir Arap toprağına dokunan hiçbir karar meşru değildir"

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararını imzalamasına tepki göstererek, kararın meşru olmadığını söyledi.

Filistin resmi ajansı WAFA’ya göre Devlet Başkanı Abbas, Trump’ın Golan Tepeleri kararına, "Filistin’in Kudüs üzerindeki egemenliğine ya da herhangi bir Arap toprağına dokunan hiçbir karar meşru değildir." sözleriyle tepki gösterdi.

Abbas, Arap-İsrail çatışması konusundaki herhangi bir adımı meşrulaştırmanın yolunun; Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ile Birleşmiş Milletler (BM) ve Arap Barış Girişimi kararlarına bağlılıktan geçtiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tanıyan başkanlık kararını bugün imzalamıştı.

PARTNEREski İstanbul'a bir de böyle bakınEski İstanbul'a bir de böyle bakın
Bakırköy'de metrobüs yayaya çarptı; 2 yaralı (2)Bakırköy'de metrobüs yayaya çarptı; 2 yaralı (2)
İbrahim Kalın: Barış karşıtı çatışmacı zihniyetin yeni bir tezahürüdürİbrahim Kalın: Barış karşıtı çatışmacı zihniyetin yeni bir tezahürüdür
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin Golan Tepeleri israil Kudüs

En Çok Okunan Haberler

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Mansur Yavaş'a Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyareti sırasında şok tepki

Mansur Yavaş'a Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyareti sırasında şok tepki

Mustafa Cengiz tarihi kararı açıkladı

Mustafa Cengiz tarihi kararı açıkladı

Mansur Yavaş ve anket sonuçlarıyla ilgili flaş açıklama

Mansur Yavaş ve anket sonuçlarıyla ilgili flaş açıklama

TOKİ'de emekliler için konut başvuruları bugün başladı

TOKİ'de emekliler için konut başvuruları bugün başladı

Erdoğan: Uluslararası bir marka buraya fabrika kuracak

Erdoğan: Uluslararası bir marka buraya fabrika kuracak

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üç komandonun kahreden sonu!

Üç komandonun kahreden sonu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

11 ilde operasyon! Lüks otomobillere el konuldu

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'nin skandal kararına Türkiye'den peş peşe tepkiler

Türkiye'den ABD'nin skandal kararına ilk tepki!

Donald Trump, Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı kabul eden kararnameyi imzaladı

Trump, çok tartışılan kararnameyi imzaladı!

İstanbul Kağıthane'de yangın! Çok sayıda ekip bölgede

İstanbul'da büyük yangın! Çok sayıda ekip bölgede

Van-Hakkari kara yolunda 'çığ düştü' ihbarı!

Ekipleri alarma geçiren ihbar!

Isparta'da şoke eden anlar!

Isparta'da şoke eden anlar!

Torunları oğlunu vurdu! Gözyaşları içinde isyan etti

Torunları oğlunu vurdu! Gözyaşları içinde isyan etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.