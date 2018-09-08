Filistin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere hizmet veren hastanelere yapacağı 20 milyon dolardan fazla yardımı kesme kararına tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Washington'un bu yıl Doğu Kudüs'teki hastanelere yapması beklenen 20 milyon dolardan fazla yardımı kesme kararı kınanarak, söz konusu adım "Filistin meselesi ve halkının haklarına karşı başlatılan çetin savaşın yeni bir halkası" şeklinde değerlendirildi.

ABD'nin yeni siyasetinin, Yüzyılın Anlaşması olarak isimlendirilen proje kapsamında, çeşitli zayıf bahaneler ve delillerle, Filistin meselesini tasfiye etmeyi hedeflediği vurgulanan açıklamada, "Bu, tehlikeli ve haksız bir adım. Bu durum yüzlerce Filistinli hastanın hayatı ve ailelerini tehdit ediyor, sağlık sektöründe çalışan binlerce kişinin geleceğini bilinmeze sürüklüyor." ifadeleri kullanıldı.

Hastanelere yardımın kesilmesinin, en karanlık rejimlerin tarihinde bile nadiren görülen, insanlık dışı ahlaki bir yanlış olduğuna dikkat çekilen açıklamada, ABD şantajını durdurmak için uluslararası bir duruş sergilenmesi çağrısında bulunuldu.