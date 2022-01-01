Filistin'den Akdeniz'e Roket Fırlatıldı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Filistinli militanların Akdeniz’e doğru iki roket fırlattıkları, roketlerin Tel Aviv kıyılarında patlamaya neden olduğu belirtildi. İsrail polisi de olayda ölen yaralanan ya da herhangi bir zarar meydana gelmediğini açıkladı.

Roket saldırısını henüz üstlenen olmadı ancak bu tarz roket saldırılarını genel olarak Gazze topraklarından Hamas militanlarının yaptığı biliniyor. Ayrıca Hamas zaman zaman test amaçlı olarak bölgeden Akdeniz’e doğru roket denemeleri yapıyor.

Hamas’a yakın haber sitesinde yer alan bir haberde, herhangi bir roket denemesi olmadığını dolayısıyla roketlerin yanlışlıkla ve bir arıza nedeniyle fırlatılmış olabileceği ifade edildi.

Bölgede Mayıs ayında yaşanan 11 günlük çatışmaların ardından sessizlik hakim. Çarşamba günü, Gazze’den açılan ateş sonucu bir İsrailli yaralanırken ordunun buna tank atışıyla karşılık vermesi sonucu da 3 Filistinli yaralandı.

